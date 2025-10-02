Laurita Fernández anunció el abrupto final de su programa: el motivo

En una nota con Intrusos (América TV), Laurita Fernández reveló que su ciclo en El Nueve, Bienvenidos a Ganar, se despide de la pantalla chica.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En una nota con Intrusos, Laurita Fernández contó que su ciclo en El Nueve, Bienvenidos a Ganar, se despide de la pantalla chica.
En una nota con Intrusos (América TV), Laurita Fernández reveló que su ciclo en El Nueve, Bienvenidos a Ganar, se despide de la pantalla chica.
“Terminamos ahora a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuando es necesario hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse", contó la rubia.
A Laurita le consultaron si le ofrecieron ir a otro canal, pero ella aclaró que, por el momento, no hay ningún proyecto nuevo por delante. "Termino ahora a fin de año, me voy a hacer la temporada y no tengo ningún destino en televisión confirmado”, detalló.
La rubia también se refirió a la decisión de APTRA de no considerarla para las nominaciones de los Martín Fierro. “No siento que estemos haciendo un mal laburo. No es que por eso me sienta mal conductora. No siento que el equipo de producción haga un mal programa, todo lo contrario", sostuvo.
Relajada, Laurita remarcó que para ella lo más importante es tener el apoyo de la gente. "Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón. Si no nos eligen los miembros de APTRA, eso es también válido", acotó.
Por último, sobre su presente sentimental, la bailarina y animadora fue contundente. "Estoy sola. Tranquila. Laburando un montón", concluyó.
Hace algunos meses, Laurita Fernández confirmó su separación del productor Peluca Brusca. Ahora, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer una decisión muy personal vinculada con su deseo de ser madre.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, la bailarina reveló que optó por congelar sus óvulos y explicó las razones que la llevaron a tomar esa determinación. “Congelé óvulos y esta fue mi experiencia, les voy a contar algo íntimo, yo hace un par de meses estuve viviendo cosas distintas en la vida en las que me di cuenta de que cuanto más yo hablaba y expresaba mis emociones desde el amor, más liviana y feliz me sentía”, comenzó relatando en su posteo.
Allí mismo, Laurita detalló: “Va con mucho amor, lo hice hace un tiempo, pero hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta de que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema que públicamente se habla poco”.
En el video agregó: “Hace un par de meses lo hice de manera súper privada y reservada, no lo sabía casi nadie”. Luego continuó: “Fueron pasando las semanas, me fui animando a abrirlo a mi grupo de amigas y a contárselo a gente cercana y cada vez que lo decía todos me decían ‘ay Lau, es buenísimo, contame cómo fue que hiciste’, y tal es así que dos de mis mejores amigas empezaron el tratamiento”.
La conductora destacó los beneficios del procedimiento: “Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos y que está buenísimo para que muchas mujeres, que quizás queremos ser madres y formar nuestras familias, como es mi caso, pero que no buscamos un embarazo ahora, nos da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro, si es que uno no puede de manera natural”.
En cuanto al proceso, precisó que dura entre 10 y 12 días y que requiere evitar actividades físicas intensas. “La criopreservación de óvulos es un tratamiento que dura más o menos 10 o 12 días, pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo ni moviéndote y sentía que este era el año para hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión”, explicó.
“Fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo y me derivó a una especialista que me dijo que para comenzar con el congelamiento lo primero que tenés que hacer es un estudio para ver tu reserva ovárica y para eso me derivó a un centro de fertilidad”, contó sobre el inicio del camino.
También subrayó la relevancia de la edad: “Cuanto más joven sos a la hora de hacértelo es mejor, pero depende del cuerpo de las mujeres porque algunas tienen la reserva ovárica disminuida o no, pero eso no quiere decir que el tratamiento no sea exitoso”.
Más adelante, relató un aspecto clave del procedimiento: “Ahí mismo me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones diarias en la panza, a mí me baja la presión y sentía que no iba a poder sola y las chicas me enseñaron a aplicármelo, es un medicamento que necesita frío todo el tiempo y me dieron la heladerita y me fui a casa”.
Sobre la estimulación ovárica, precisó: “Fue muy sencillo y es para estimular mi ovario porque te lo agrandan hasta 6 veces tu tamaño para generar la mayor cantidad de óvulos posibles para después crio preservar”.
En cuanto al cierre del tratamiento, indicó que la intervención fue ambulatoria y sin inconvenientes: “Es muy sencillo, a las dos horas estaba en mi casa y me acompañó mi mamá”.
Por último, compartió cómo vivió la recuperación: “Al otro día de la aspiración hice reposo y al día siguiente ya retomé mis actividades y estaba 10 puntos. A los días ya me sentía deshinchada”.
Si querés, puedo hacer otra versión todavía más impactante para redes, donde solo los fragmentos más emotivos estén en negrita dentro de la cursiva, y el resto quede solo en cursiva para que se destaque aún más visualmente.