Laurita Fernández anunció el abrupto final de su programa: el motivo

Relajada, Laurita remarcó que para ella lo más importante es tener el apoyo de la gente. "Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón. Si no nos eligen los miembros de APTRA, eso es también válido", acotó.

Por último, sobre su presente sentimental, la bailarina y animadora fue contundente. "Estoy sola. Tranquila. Laburando un montón", concluyó.

¿Laurita Fernández decidió congelar óvulos?

Hace algunos meses, Laurita Fernández confirmó su separación del productor Peluca Brusca. Ahora, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer una decisión muy personal vinculada con su deseo de ser madre.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la bailarina reveló que optó por congelar sus óvulos y explicó las razones que la llevaron a tomar esa determinación. “Congelé óvulos y esta fue mi experiencia, les voy a contar algo íntimo, yo hace un par de meses estuve viviendo cosas distintas en la vida en las que me di cuenta de que cuanto más yo hablaba y expresaba mis emociones desde el amor, más liviana y feliz me sentía”, comenzó relatando en su posteo.

Allí mismo, Laurita detalló: “Va con mucho amor, lo hice hace un tiempo, pero hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta de que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema que públicamente se habla poco”.

En el video agregó: “Hace un par de meses lo hice de manera súper privada y reservada, no lo sabía casi nadie”. Luego continuó: “Fueron pasando las semanas, me fui animando a abrirlo a mi grupo de amigas y a contárselo a gente cercana y cada vez que lo decía todos me decían ‘ay Lau, es buenísimo, contame cómo fue que hiciste’, y tal es así que dos de mis mejores amigas empezaron el tratamiento”.

La conductora destacó los beneficios del procedimiento: “Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos y que está buenísimo para que muchas mujeres, que quizás queremos ser madres y formar nuestras familias, como es mi caso, pero que no buscamos un embarazo ahora, nos da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro, si es que uno no puede de manera natural”.

En cuanto al proceso, precisó que dura entre 10 y 12 días y que requiere evitar actividades físicas intensas. “La criopreservación de óvulos es un tratamiento que dura más o menos 10 o 12 días, pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo ni moviéndote y sentía que este era el año para hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión”, explicó.

“Fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo y me derivó a una especialista que me dijo que para comenzar con el congelamiento lo primero que tenés que hacer es un estudio para ver tu reserva ovárica y para eso me derivó a un centro de fertilidad”, contó sobre el inicio del camino.

También subrayó la relevancia de la edad: “Cuanto más joven sos a la hora de hacértelo es mejor, pero depende del cuerpo de las mujeres porque algunas tienen la reserva ovárica disminuida o no, pero eso no quiere decir que el tratamiento no sea exitoso”.

Más adelante, relató un aspecto clave del procedimiento: “Ahí mismo me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones diarias en la panza, a mí me baja la presión y sentía que no iba a poder sola y las chicas me enseñaron a aplicármelo, es un medicamento que necesita frío todo el tiempo y me dieron la heladerita y me fui a casa”.

Sobre la estimulación ovárica, precisó: “Fue muy sencillo y es para estimular mi ovario porque te lo agrandan hasta 6 veces tu tamaño para generar la mayor cantidad de óvulos posibles para después crio preservar”.

En cuanto al cierre del tratamiento, indicó que la intervención fue ambulatoria y sin inconvenientes: “Es muy sencillo, a las dos horas estaba en mi casa y me acompañó mi mamá”.

Por último, compartió cómo vivió la recuperación: “Al otro día de la aspiración hice reposo y al día siguiente ya retomé mis actividades y estaba 10 puntos. A los días ya me sentía deshinchada”.

