El dato bomba de Yanina Latorre sobre el encuentro íntimo entre Julieta Poggio y Martín Salwe: "Hubo..."

Más adelante, la panelista sumó un dato que involucra a Fabrizio Maida, actual pareja de Julieta Poggio. "A Fabri no le gustó nada que se haga tan viral el tema de Salwe, porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó. Entonces, Fabri le hizo una proposición. ¡Dolor país! Le dijo de cerrar la pareja", reveló.

Cabe destacar que Julieta y Fabrizio mantenían una relación abierta desde hace tiempo. Sin embargo, según Yanina, esa dinámica habría cambiado tras el escándalo: "La cerraron", aseguró. Y ante el comentario de Fede Popgold: "Juli, no cierres tu pareja", Latorre remató: "Lo sé de buena fuente".

Qué dijo Martín Salwe sobre su supuesto encuentro íntimo con Juli Poggio

Martín Salwe rompió el silencio tras los rumores que contaron en LAM (América TV) sobre un supuesto encuentro íntimo con Julieta Poggio en una habitación de hotel. El comunicador eligió hablar con franqueza y despejar las versiones que circulaban.

La noche en cuestión fue especial para el panelista, ya que celebró junto a sus colegas el reconocimiento que recibió Pasó en América en los Premios Martín Fierro de Televisión, donde se alzó con la estatuilla al mejor programa humorístico de actualidad. Luego del evento, la fiesta siguió en el boliche Chana, en pleno Puerto Madero, donde se habría dado el cruce con la ex participante de Gran Hermano 2022.

Sin embargo, Salwe aprovechó su espacio en el ciclo para aclarar lo sucedido, entre risas y comentarios con Sabrina Rojas. "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso", expresó mientras sus compañeros no paraban de intervenir.

También se refirió al comportamiento habitual de Julieta y dejó en claro que no hay nada más allá de una relación amistosa: "Siempre da piquitos Juli Poggio; ella jode con eso para sellar la amistad. Dormí en mi casa". Y reafirmó: "El piquito es para sellar la amistad, de 'me caes bien', y fue por eso".