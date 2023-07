La historia de una confesión: cuando la mamá de Mauricio Macri contó que le había pegado por decir mentiras

En esa misma línea, dio intimidades acerca de la crianza de su hijo: "Por eso yo decía que él no podía llegar a ser Presidente. Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás".

Sobre las críticas a la gestión del gobierno de su hijo, indicó: "Veo gente que no es buena, que no tiene ganas de ayudar al país. Sentir hablar a gente que no sabe hablar, que no sabe decir cuatro palabras, es una cosa que me da una especie de angustia total".

La dura chicana de Cristina Kirchner a Mauricio Macri

Por su parte, Cristina Kirchner habló tras la inauguración de gasoducto Néstor Kirchner y apuntó a las criticas de Mauricio Macri, quien señaló que la obra "había llegado cuatro años tarde".

"A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas", comenzó diciendo la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter.

Y agregó, en el mismo sentido: "Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día. Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte".

Finalmente, completó: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir", en referencia a la entrevista de Alicia Blanco Villegas.