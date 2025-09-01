Tamara Pettinato confesó qué le dijo a su hijo tras el escandaloso video con Alberto Fernández: "Sabe que..."

La situación causó cierta polémica luego de que se revelara que la ex panelista de Bendita regresó a ese canal como parte de un acuerdo extrajudicial según contaron varios integrantes del canal, y despertó polémica por su nombre: Decime algo lindo.

"Mi papá (Roberto Pettinato) y la Negra Vernaci: Yo trabajaba en producción con ella, editando los mensajes de los oyentes y entrándoles el café, y ella me insistía mucho para que hable al aire por cómo veía que era fuera del aire, me animó bastante también", destacó sobre quienes influyeron en que trabaje frente al micrófono.

Y sobre el hate en las redes el último año, la conductora explicó qué charló particularmente con su hijo: “Tengo hijo, hijastro y muchos sobrinos. Hay mucho niño en mi familia. Mi hijo tiene 15 años y ya le llega todo desde chico porque en el colegio le decían cosas de su tío, de su abuelo, de su mamá".

"Sabe desde chico que tiene una familia que está expuesta, no solo yo. Le dije ‘te van a decir miles de cosas como a mí cuando era chica’. No había redes en esa época, pero me decían en ese tiempo cosas los pibes: maldades o cosas que les llegaban. Lo que le digo es que él sabe quién es su mamá y conoce a su familia más que nadie”, agregó.

Y cerró: “Entonces, lo que le digan nunca va a representar lo que él conoce de su mamá o su familia. A él no le gusta para nada que trabajemos de esto porque no entiende cómo lo pueden atacar pibes diciéndole cosas de la familia y él no sabe nada de las familias de los demás. Él sabe quién es la madre y cómo soy, le expliqué lo que le tenía que explicar. Solo a él siento que le debía una explicación y lo irá llevando con mucha terapia. Nació y ya iba a terapia”.

La bronca de Tamara Pettinato al perder el Martín Fierro de Radio con Karina Iavícoli

Tamara Pettinato no pudo disimular su bronca al no ser elegida como la mejor columnista de espectáculos en el Martín Fierro de Radio y quedó expuesta ante las cámaras en la transmisión en vivo de América Tv.

En la terna se encontraban Guido Záffora por su labor en Pastor 910, Radio La Red, Karina Iavícoli por Diego a la tarde en Mitre y Tamara Pettinato por su trabajo en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, Radio con vos.

Cuando Karina Iavícoli era anunciada como la ganadora del Martín Fierro, el rostro de Tamara Pettinato se transformó por completo poniéndose seria al instante y haciendo gestos de clara disconformidad con la decisión de los integrantes de APTRA.

"Me traje un ayuda memoria por si ganaba, no lo puedo creer pero acá estoy", decía emocionada la panelista de Intrusos desde el escenario, mientras Petttinato seguía visiblemente molesta por no ser la ganadora.