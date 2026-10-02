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El inquietante misterio de la perrita que apareció sin vida en la casa donde encontraron a una pareja muerta

Fanny Figueroa fue asesinada a puñaladas y Daniel Maldonado, su pareja y presunto autor del crimen, también apareció muerto. Una sustancia hallada en la vivienda abrió un nuevo interrogante.

Fanny Figueroa junto a su perrita caniche

Fanny Figueroa junto a su perrita caniche, que encontraron muerta en la misma casa. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan, imagen mejorada con IA).

Fanny Figueroa fue hallada muerta con múltiples heridas de arma blanca dentro de su casa. En el mismo lugar encontraron el cuerpo de Daniel Maldonado, señalado como el presunto femicida, y a la mascota de la pareja. Una sustancia hallada en la vivienda abrió un nuevo interrogante.

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La increíble explicación que dio el acusado del femicidio de Camila Vecchiarello ante la Justicia. (Foto: archivo)

La escena de extrema violencia conmocionó al barrio Loteo 30 de agosto, en San Juan. La mujer fue encontrada asesinada a puñaladas dentro de su casa, mientras que en la misma vivienda hallaron muertos a su pareja y a una perra caniche.

La víctima fue identificada como Fanny Figueroa. Según las primeras pericias, presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca y habría muerto en el lugar sin alcanzar a recibir asistencia médica. Los investigadores determinaron además que en su muerte intervino otra persona.

Junto a ella estaba el cuerpo de Daniel Maldonado, su pareja y principal señalado como autor del femicidio. El hombre presentaba lesiones compatibles con un suicidio, por lo que la principal hipótesis de la Justicia es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Fanny Figueroa junto a su perrita caniche, que encontraron muerta en la misma casa. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan)

Fanny Figueroa junto a su perrita caniche, que encontraron muerta en la misma casa. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan)

Sin embargo, hubo un tercer hallazgo que abrió un interrogante entre los investigadores: la perra de la pareja también estaba muerta y todavía se desconoce qué ocurrió con el animal. Durante las pericias, los investigadores detectaron en la vivienda una sustancia potencialmente peligrosa cuya composición todavía debe ser determinada.

A partir de ese hallazgo, una de las hipótesis es que la mascota pudo haber ingerido accidentalmente la sustancia. Sin embargo, los investigadores tampoco descartan que el animal haya sido atacado deliberadamente.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI de Delitos Especiales, explicó que todavía no pudo establecerse la causa de muerte de la perra. Los estudios serán fundamentales para determinar qué sustancia había dentro de la vivienda y si existe alguna relación con la muerte del animal.

La sustancia encontrada y otra hipótesis que investiga la Justicia

El hallazgo del elemento potencialmente tóxico también podría aportar información sobre lo que ocurrió con Maldonado. Los investigadores analizan la posibilidad de que el hombre haya intentado quitarse la vida mediante distintos métodos después del ataque contra Figueroa.

Las primeras evidencias incorporadas al expediente indican que Figueroa sufrió una muerte violenta. Las múltiples heridas de arma blanca y las pericias realizadas en el lugar llevaron a los investigadores a establecer la intervención de un tercero.

El barrio sanjuanino donde se instalaba la pareja. (Foto: gentileza diario San Rafael)

El barrio sanjuanino donde se instalaba la pareja. (Foto: gentileza diario San Rafael)

En paralelo, las lesiones encontradas en el cuerpo de Maldonado serían compatibles con un suicidio. La hipótesis es que habría permanecido varias horas dentro de la vivienda después del ataque y posteriormente se habría quitado la vida.

Los cuerpos llevaban más de cinco días dentro de la casa

Otro dato que surgió durante las primeras actuaciones es el tiempo transcurrido antes del hallazgo. Según las estimaciones iniciales, los cuerpos llevaban más de cinco días en la vivienda. Por eso, reconstruir las últimas horas de Figueroa y Maldonado será fundamental para establecer con mayor precisión la secuencia de los hechos.

La investigación mantiene como principal línea un femicidio seguido de suicidio, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer. Uno de los principales interrogantes es qué ocurrió con la mascota y si también fue víctima de una agresión o murió accidentalmente tras entrar en contacto con la sustancia encontrada.

Los resultados de las pericias sobre el animal y el elemento hallado en la casa podrían aportar información para reconstruir qué sucedió entre el asesinato de Figueroa y la muerte de Maldonado.

Tanto Figueroa como Maldonado eran oriundos de Buenos Aires y no tenían familiares cercanos en San Juan. Mientras avanzan las pericias, el Ministerio Público Fiscal trabaja para localizar a familiares de ambos.

En pocas palabras

  • Femicidio y suicidio: En San Juan, Fanny Figueroa fue asesinada a puñaladas y su pareja Daniel Maldonado, presunto femicida, apareció muerto.
  • Mascota muerta: La perra de la pareja también fue hallada sin vida, generando interrogantes sobre la causa de muerte del animal.
  • Sustancia sospechosa: Hallan una sustancia potencialmente peligrosa en la vivienda, que podría explicar la muerte de la mascota o del hombre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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