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El llamativo gesto de la ex de Joaquín Levinton al ser consultada por la denuncia contra el músico

Josefina Lynch fue consultada por la denuncia de Paula contra su expareja, Joaquín Levinton, y tuvo una sorprendente reacción.

2 oct 2026, 17:55
El llamativo gesto de la ex de Joaquín Levinton al ser consultada por la denuncia contra el músico

El llamativo gesto de la ex de Joaquín Levinton al ser consultada por la denuncia contra el músico

El llamativo gesto de la ex de Joaquín Levinton al ser consultada por la denuncia contra el músico

El llamativo gesto de la ex de Joaquín Levinton al ser consultada por la denuncia contra el músico

En medio de la repercusión que generó la denuncia contra Joaquín Levinton, una de las personas consultadas por PrimiciasYa (América TV) fue Josefina Lynch, expareja del cantante, con quien mantuvo una relación entre 2023 y 2025. Por el vínculo que tuvieron durante ese período, su palabra podía aportar una mirada sobre el artista y sobre la situación que atraviesa actualmente.

El cronista Oliver Quiroz fue en busca de Lynch para conocer su postura sobre la denuncia, pero la expareja de Levinton decidió no realizar declaraciones. “Perdón chicos, perdón ”, repetía mientras intentaba evitar las preguntas y se disculpaba por no poder brindar ningún testimonio sobre el tema.

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El cronista insistió para conocer si tenía algo para decir respecto de la situación judicial que involucra al músico, pero Lynch mantuvo su postura y evitó referirse públicamente a la denuncia. “No puedo decir nada ”, respondió mientras se dirigía hacia el auto que la esperaba. Finalmente, se retiró sin hacer comentarios sobre Levinton ni sobre los hechos denunciados.

La mirada de la joven, de 26 años, cobra especial relevancia en este contexto y vuelve a traer al presente un episodio que protagonizó junto al cantante durante su relación: una fuerte discusión que terminó con ella durmiendo sola en un barco mientras ambos se dirigían hacia Uruguay.

Cómo fue la relación de Josefina Lynch y Joaquín Levinton

La relación entre Josefina Lynch y Joaquín Levinton se hizo pública en septiembre de 2023, aunque, según lo que se informó entonces, habían comenzado a salir en mayo de ese año. Levinton presentó a Lynch como su novia durante un viaje que realizaron juntos a Uruguay.

Ese viaje quedó marcado por una versión que tuvo mucha repercusión: según Socios del espectáculo (eltrece), ambos habrían tenido una fuerte discusión durante el viaje en barco hacia Uruguay y, cuando llegaron a destino, Levinton se habría bajado mientras Lynch estaba dormida. La información fue publicada por varios medios, aunque la pareja negó posteriormente que el episodio hubiera ocurrido de esa manera.

De hecho, días después, Levinton contó su propia versión. Admitió que habían tenido una pequeña discusión, pero aseguró que el motivo había sido algo mucho más trivial: una aceituna. También explicó que se bajó antes porque tenía que ir a buscar el auto y negó haber dejado abandonada a Lynch.

La pareja mantuvo una relación durante casi dos años, un vínculo que quedó marcado por aquel episodio ocurrido durante su viaje a Uruguay.

     

 

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