El llamativo gesto de la ex de Joaquín Levinton al ser consultada por la denuncia contra el músico

Cómo fue la relación de Josefina Lynch y Joaquín Levinton

La relación entre Josefina Lynch y Joaquín Levinton se hizo pública en septiembre de 2023, aunque, según lo que se informó entonces, habían comenzado a salir en mayo de ese año. Levinton presentó a Lynch como su novia durante un viaje que realizaron juntos a Uruguay.

Ese viaje quedó marcado por una versión que tuvo mucha repercusión: según Socios del espectáculo (eltrece), ambos habrían tenido una fuerte discusión durante el viaje en barco hacia Uruguay y, cuando llegaron a destino, Levinton se habría bajado mientras Lynch estaba dormida. La información fue publicada por varios medios, aunque la pareja negó posteriormente que el episodio hubiera ocurrido de esa manera.

De hecho, días después, Levinton contó su propia versión. Admitió que habían tenido una pequeña discusión, pero aseguró que el motivo había sido algo mucho más trivial: una aceituna. También explicó que se bajó antes porque tenía que ir a buscar el auto y negó haber dejado abandonada a Lynch.

La pareja mantuvo una relación durante casi dos años, un vínculo que quedó marcado por aquel episodio ocurrido durante su viaje a Uruguay.