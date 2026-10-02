Martita Fort, sacada al aire apuntó con todo con un compañero: "¡No sé quién sos!"

Lejos de esquivar el tema, la participante explicó lo que había pasado y trató de quitarle dramatismo: "Yo estaba muy engripada y bueno, nada, se me cayó un moco". Y retrucó: "¿A quién no se le caen los mocos?". Después, el intercambio derivó en comentarios de los integrantes de la mesa sobre situaciones cotidianas que le pueden pasar a cualquiera, aunque la tensión entre Marta y Schultz ya había quedado instalada.

El video viral de Martita Fort en su debut en MasterChef

Durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que vuelve a Telefe con Wanda Nara como conductora, Marta, que estaba engripada, sufrió un pequeño percance mientras preparaba uno de sus platos: se le cayó un moco en plena cocina.

La escena no pasó inadvertida y rápidamente circuló en redes sociales, en especial en X, donde varios usuarios compartieron el fragmentoy lo tomaron con ternura y humor, con comentarios como "pobre Martita".