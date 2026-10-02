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Martita Fort, sacada al aire apuntó con todo con un compañero: "¡No sé quién sos!"

Martita Fort no ocultó su incomodida al aire en Blender con un compañero y lo ubicó al mejor estilo "Ricky Fort". ¡Mirá!

2 oct 2026, 18:41
Martita Fort, sacada al aire apuntó con todo con un compañero: ¡No sé quién sos!

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La participación de Marta Fort en MasterChef Celebrity fue tema de conversación en Blender, pero lo que arrancó como una charla distendida cambió de tono muy rápido. La hija de Ricardo Fort protagonizó un incómodo cruce con Gabriel Schultz, después de que el periodista lanzara un chiste que no le cayó nada bien.

Todo comenzó cuando le preguntaron cómo estaba atravesando el certamen culinario. "¿Nos vas a contar un poquito más de cómo está la cosa en MasterChef? ¿Te está yendo bien?", quisieron saber. Marta se mostró conforme con su evolución y respondió: "Divino. La verdad que sí", y sostuvo que notaba una mejoría.

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Mientras el resto de la mesa comentaba su paso por el reality, Schultz aprovechó para reflotar el episodio del "moco" que la joven protagonizó en una de las emisiones. Estaba engripada y mientras cocinaba se le cayó un moco, una situación que se volvió viral y derivó en bromas en redes. El periodista lanzó: "Moco le está metiendo".

Marta no se tomó el comentario con humor y lo frenó: "Dejate de joder. Vos cada vez, mirá, yo no sé quién sos, pero cada vez que metés una frase se ve que no estás escuchando a los compañeros porque estás metiendo cualquier pelotudez", respondió tajante. La reacción cambió por completo el clima de la mesa y dejó a la vista su fastidio.

Lejos de esquivar el tema, la participante explicó lo que había pasado y trató de quitarle dramatismo: "Yo estaba muy engripada y bueno, nada, se me cayó un moco". Y retrucó: "¿A quién no se le caen los mocos?". Después, el intercambio derivó en comentarios de los integrantes de la mesa sobre situaciones cotidianas que le pueden pasar a cualquiera, aunque la tensión entre Marta y Schultz ya había quedado instalada.

El video viral de Martita Fort en su debut en MasterChef

Durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que vuelve a Telefe con Wanda Nara como conductora, Marta, que estaba engripada, sufrió un pequeño percance mientras preparaba uno de sus platos: se le cayó un moco en plena cocina.

La escena no pasó inadvertida y rápidamente circuló en redes sociales, en especial en X, donde varios usuarios compartieron el fragmentoy lo tomaron con ternura y humor, con comentarios como "pobre Martita".

     

 

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