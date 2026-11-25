Qué dice la denuncia de la China Suárez contra Wanda Nara

China Suárez sostiene que la denunciada "arremetió en su contra" mientras ella buscaba mantener un "diálogo adulto con Martin Migueles". El escrito también menciona "insultos y expresiones de carácter racista" que habrían sido pronunciados durante la discusión y en presencia de otras personas.

Además, el documento hace referencia a lo que Wanda dijo en PrimiciasYa: "En el programa PrimiciasYa, ratificó sus dichos y mencionó que si quería pedir el botón antipánico lo hiciera, que ella lo recomendaba".

Qué pidió la China Suárez a la Justicia

En la denuncia, la China Suárez solicitó medidas cautelares, entre ellas que Wanda Nara mantenga una distancia mínima de 300 metros respecto de ella, tanto en espacios públicos como privados.

También pidió que se le prohíba el ingreso a los barrios privados La Isla, en Nordelta, y San Jorge, donde la actriz tiene propiedades. Este último punto sería difícil de cumplir, porque Wanda suele trasladar a sus hijas cuando les toca estar con Mauro Icardi, por lo que la restricción podría generar complicaciones en los encuentros familiares.

La denuncia quedó caratulada como amenazas en la Fiscalía de Benavídez.