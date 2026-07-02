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El hermano de Mauro Icardi mostró cómo está su padre tras los duros dichos de Yanina Latorre

Uno de los hermanos de Mauro Icardi salió al cruce de Yanina Latorre con un contundente mensaje en sus redes sociales, donde defendió el presente de su padre, Juan Carlos.

2 jul 2026, 23:10
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El hermano de Mauro Icardi mostró cómo está su padre tras los duros dichos de Yanina Latorre

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo en SQP (América TV) contra Mauro Icardi y, en medio de una catarata de críticas, también apuntó a un aspecto más personal de la vida del futbolista: su relación con su padre. La conductora recordó que Icardi no mantiene vínculo con él y mencionó que actualmente el hombre se encuentra "solo" en Rosario y "pasando hambre".

Para retrucar esas versiones, uno de los hermanos del deportista recurrió a su cuenta de Instagram, donde compartió una historia con un contundente mensaje. Allí publicó una foto familiar para mostrar que Juan Carlos Icardi se encuentra bien acompañado, rodeado de sus seres queridos, y desmintió así las afirmaciones sobre un supuesto presente de abandono o dificultades económicas.

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"Señora @yanilatorre, quería comentarle que mi papá no está solo en Rosario. Acá somos una familia que, como cualquier argentino, nos ganamos la vida trabajando y mi padre no está pasando hambre, como usted dice. Así que, por favor, no afirme cosas de una persona a la cual no conoce. Los problemas que usted tenga con mi hermano, arréglelos con él y no difamando a mi padre", expresó, molesto por lo que dijo al aire.

Y al finalizar, dejó en claro cómo viven el presente familiar: "P. D.: Acá una fotito de una parte de todos los que estamos en Rosario"

Qué dijo Yanina Latorre sobre el papá de Mauro Icardi

El conflicto escaló luego de que Yanina Latorre dedicara un durísimo descargo contra Mauro Icardi en SQP (América TV). En medio de sus críticas por la exposición de su hija y los cruces que mantiene con el futbolista, la conductora también apuntó a la relación que él mantiene con su padre, Juan Carlos, y lanzó una fuerte acusación sobre su presente en Rosario.

"Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauro Icardi? Ya que estás al pedo. En lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchud* o de cornuda, ¿por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?", disparó la conductora, visiblemente indignada.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusión. De hecho, uno de los hermanos del delantero decidió salir a responderle públicamente a través de sus redes sociales, donde defendió el presente, desmintió que se encuentre solo o atravesando dificultades económicas y aseguró que está acompañado y contenido por toda la familia en Rosario.

     

 

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