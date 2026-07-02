El hermano de Mauro Icardi mostró cómo está su padre tras los duros dichos de Yanina Latorre

Qué dijo Yanina Latorre sobre el papá de Mauro Icardi

El conflicto escaló luego de que Yanina Latorre dedicara un durísimo descargo contra Mauro Icardi en SQP (América TV). En medio de sus críticas por la exposición de su hija y los cruces que mantiene con el futbolista, la conductora también apuntó a la relación que él mantiene con su padre, Juan Carlos, y lanzó una fuerte acusación sobre su presente en Rosario.

"Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauro Icardi? Ya que estás al pedo. En lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchud* o de cornuda, ¿por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?", disparó la conductora, visiblemente indignada.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusión. De hecho, uno de los hermanos del delantero decidió salir a responderle públicamente a través de sus redes sociales, donde defendió el presente, desmintió que se encuentre solo o atravesando dificultades económicas y aseguró que está acompañado y contenido por toda la familia en Rosario.