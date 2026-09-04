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MEDIDA CAUTELAR

Revés para Jonatan Viale: la Justicia le prohibió difundir el video fake contra Chiqui Tapia y la Selección

La medida fue dictada a partir de una denuncia de Claudio “Chiqui” Tapia y establece por 30 días la prohibición de reproducir, difundir o volver a poner a disposición del público el material que había sido emitido en TN.

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Claudio “Chiqui” Tapia

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, presentó la denuncia que derivó en la medida judicial contra los periodistas. (Foto: archivo).

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó a los periodistas Jonatan Goldfarb, conocido como Jonatan Viale, y Franco Mercuriali abstenerse de reproducir o difundir un video generado con inteligencia artificial que había sido emitido en su programa de la señal Todo Noticias (TN). La medida fue dictada a partir de una denuncia presentada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Leé también La cábala de Chiqui Tapia antes de Argentina vs. Suiza, con una foto junto a Messi y De Paul
(Foto: X Chiqui Tapia).

La resolución fue firmada por el juez Walter Federico Saettone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar, y establece una medida cautelar por 30 días. Durante ese período, los periodistas no podrán "reproducir, emitir, exhibir, difundir o poner nuevamente a disposición del público" el material audiovisual cuestionado.

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Jonatan Viale, conductor del programa ¿La ves?, donde se emitió el video generado con inteligencia artificial que motivó la denuncia. (Foto: archivo).

El conflicto comenzó a fines de agosto, luego de que en el programa "¿La ves?" se emitiera un video hiperrealista generado mediante inteligencia artificial. En las imágenes aparecía una versión falsa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, interceptando a Lionel Messi y al plantel de la Selección argentina para lanzar una amenaza vinculada con el Mundial.

"Hasta acá llegaron, si ganan el Chiqui va preso y violamos a Nico Paz", decía el personaje creado digitalmente en el video. La difusión del material derivó en una denuncia penal y la Justicia comenzó a investigar si la conducta podría encuadrarse en los delitos previstos en los artículos 149 bis y 209 del Código Penal, relacionados con amenazas e instigación pública a cometer delitos.

Qué dijo la Justicia sobre el video generado con IA

En su resolución, el juez Saettone señaló que el hecho de que el contenido hubiera sido generado mediante inteligencia artificial no elimina las consecuencias que puede tener su difusión.

El magistrado sostuvo que el material fue emitido públicamente y que las expresiones estaban dirigidas contra personas reales, a quienes se atribuían consecuencias concretas relacionadas con delitos y con la privación de la libertad.

"El contenido no permaneció en un ámbito privado (...) La conducta objeto de estas actuaciones comprende su posterior selección y difusión a través de un programa televisivo de alcance masivo, así como el tratamiento efectuado inmediatamente después de su exhibición", señaló el fallo.

La resolución consideró además que existe una necesidad cautelar "actual y concreta", debido a que el video mantiene la posibilidad de ser difundido nuevamente y, por lo tanto, de prolongar sus efectos.

Por ese motivo, la Justicia estableció durante 30 días la prohibición de volver a emitir o poner a disposición del público el material cuestionado.

Qué decidió la Justicia sobre las publicaciones sobre la AFA

El juez rechazó el pedido subsidiario de Tapia para impedir de manera general la difusión de futuros materiales sobre esos temas, al considerar que una prohibición de ese alcance implicaría una restricción genérica a la libertad de expresión.

De esta manera, la cautelar se limita específicamente al video generado con inteligencia artificial que originó la denuncia.

Además, Saettone ordenó notificar la resolución a la productora ARTEAR S.A. y remitir una copia de las actuaciones al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que el organismo determine, dentro de sus competencias, si corresponde adoptar alguna medida por una eventual infracción a la normativa que regula los servicios de comunicación audiovisual.

En pocas palabras

Resumen generado por Thinkindot AI
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