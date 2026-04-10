La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni en el marco de la investigación

Manuel Adorni jefe de gabinete

Con estas medidas, la Justicia intenta determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio real del funcionario, en una causa que sigue en pleno desarrollo.

Entre los elementos que fueron surgiendo en la investigación aparecen otras propiedades. Una en un country de Exaltación de la Cruz y otro departamento. Además, cotejando fechas, la compra de la casa de más metros cuadrados y con el mecanismo de compra bajo revisión, se hizo sin que el ministro tuviese que vender antes o entregar en la operación su domicilio anterior.

En la jornada del jueves, se presentó nuevamente en tribunales la escribana que actuó en varias operaciones de Manuel Adorni. Cuando se le preguntó si ella podía explicar el origen del dinero involucrado en estas adquisiciones, sólo expresó que era algo que “debe explicar Manuel Adorni”.

Por último, el juez Lijo ordenó que se levante el secreto fiscal de Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que firmaron las hipotecas privadas con Manuel Adorni.

La investigación patrimonial de Adorni y su esposa

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas clave. El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se levante el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa para conocer desde hace varios años todos sus movimientos de dinero. Ingresos, egresos y, en especial, las compras de las propiedades que aparecen en discusión.

En tanto, la fiscalía avanzó con nuevas citaciones a testigos. Entre ellos figura una persona vinculada a la operación inmobiliaria bajo la lupa, así como responsables de la inmobiliaria interviniente y otros actores relacionados con propiedades del funcionario. Las declaraciones buscarán esclarecer cómo se estructuraron las compras y el origen de los fondos.

También declaró el ex jugador Hugo Morales, quien vendió la propiedad del barrio de Caballito que compró el funcionario. Como el precio es uno de los temas a dilucidar, Morales dijo que la vendió en un monto que le permitiera sacarse ese departamento lo más rápidamente posible porque requería una serie de gastos para "ponerlo a punto" que no pensaba realizar. Esto agregó otro elemento a la causa. Cómo se pagó el monto de la propiedad y si se hicieron y como se pagaron los arreglos que dijo Morales eran necesarios en ese lugar.

adorni y su esposa

La casa del country en Exaltación de la Cruz

El pedido de levantar el secreto fiscal y bancario está directamente conectado con la casa del country Indio Cua porque apunta a responder la pregunta central de la causa: de dónde salió el dinero para esa propiedad y otras operaciones.

Cómo se conectan ambas cosas:

Rastro del dinero: al levantar el secreto, la Justicia va a poder ver ingresos reales, transferencias, créditos y gastos de Manuel Adorni y su entorno. Eso permitirá reconstruir si hubo fondos suficientes -y declarados - para comprar la casa.

al levantar el secreto, la Justicia va a poder ver de Manuel Adorni y su entorno. Eso permitirá reconstruir si hubo fondos suficientes -y declarados - para comprar la casa. Operaciones sospechosas: se van a revisar movimientos bancarios previos y posteriores a la compra , buscando señales como: Depósitos grandes sin justificar Préstamos informales Transferencias desde tercero s

se van a revisar , buscando señales como: Cruce con declaraciones juradas: los datos bancarios se van a comparar con lo declarado oficialmente. Ahí está la clave: detectar diferencias entre ingresos declarados y patrimonio real .

los datos bancarios se van a comparar con lo declarado oficialmente. Ahí está la clave: detectar . Titularidad y fondos: como la casa está a nombre de su esposa, también se investigan sus cuentas para ver si los fondos salieron de ella, de Adorni o de terceros.

Con el levantamiento del secreto, el expediente pasa a una etapa más profunda: prueba documental concreta.

Todos estos elementos, vinculados con el pedido del fiscal que el juez Lijo hizo suyo, comenzaron cuando Adorni explicó que su mujer Bettina Angeletti lo acompañó a la semana de la Argentina en Nueva York, invitada por la presidencia de la República.