La ex de Tiago PZK hizo una increíble revelación sobre su amistad con Luck Ra: "Es así.."

Sin embargo, cuando la conversación avanzó hacia la relación que existía entre los cantantes antes de este acercamiento, la joven hizo una particular observación: "Cuando estaba con Tiago nunca se juntaron. No coincidía en lo cotidiano. El mundo de los artistas es así, pero no quiere decir que sea un vínculo genuinamente real".

De esta manera, Belén se refirió tanto al presente sentimental de su expareja como a la cercanía que mantenía con quien fue pareja de Luck Ra, en medio de las versiones que volvieron a instalar a los dos artistas como una posible pareja.

Cómo fueron las infidelidades de Luck Ra a La Joaqui

Una nueva voz se sumó al escándalo que rodea a Luck Ra y La Joaqui. Esta vez fue Coty Moyano, una empresaria que vive en Ibiza, quien decidió exponer públicamente al cantante y contar qué habría ocurrido durante su estadía en España, cuando todavía estaba en pareja con la artista.

La mujer hizo su descargo a través de las redes sociales luego de que Yanina Latorre revelara en SQP (América TV) información sobre el polémico viaje del músico. A partir de esos dichos, Moyano decidió intervenir y aseguró conocer detalles de lo ocurrido en la isla.

En su publicación, la empresaria cuestionó al cordobés por la manera en que, según su mirada, habría intentado quedar bien parado públicamente tras la ruptura con La Joaqui. "Qué chiste que son los hombres, querer ensuciar a una mujer que no te hizo nada malo, solo porque intentas limpiar tu imagen", comenzó escribiendo en Instagram. Y luego fue todavía más contundente: " Lo más caradura de todo es que sabés bien que tenés el cul… sucio".

"No solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera", afirmó la empresaria, en una acusación que involucra al cantante y suma nuevos detalles a las versiones de una presunta infidelidad.

Además, sostuvo que lo ocurrido habría sido conocido por varias personas de la isla y lanzó una advertencia ante una eventual respuesta del artista. " Toda la isla lo sabe, así que no seas tan caradura y mejor cerra la boca. Sé hombre y aguantate los trapos si hiciste daño y las cosas mal estando en pareja", sentenció.

El fuerte descargo de Coty se conoció en medio de las distintas versiones que surgieron después de la ruptura de Luck Ra y La Joaqui. Sus declaraciones, que por el momento forman parte de su propio relato, sumaron un nuevo capítulo a la polémica que rodea al exnoviazgo.