Un reportero le preguntó al economista libertario qué haría si Massa lo llamara a dialogar, como dijo que haría con todos los sectores de la oposición. La respuesta de Milei fue contundente: "Mis propuestas son claras, son públicas, por lo tanto no me tengo que sentar a hablar con nadie".

Embed

"Es un momento muy especial este", le remarcó otro periodista, a lo que el diputado contestó: "Eso no amerita cagar al pueblo como lo hacen los políticos. Yo no voy a ser cómplice de eso".

Pero otro colega insistió y le repreguntó "¿cómo va a generar consenso si no va a sentarse a hablar?", y Milei dijo con indiferencia: "Me lo dará el pueblo, no aquellos que están hundiendo al país".

Para Milei, "no se puede esperar nada" de Massa como ministro de Economía, y explicó: "Para hacer un programa de estabilización duro tiene uqe tener credibilidad, y la credibilidad ocnsta de solvencia técnica y de reputación. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y todos los que los acompañana no están en condiciones. Ni aún cuando tuvieses a los mejores economistas de la historia de la humanidad van a poder hacer algo bueno".