Cuál fue la reacción de Lissa Vera tras el regreso de Lowrdez Fernández a los escenarios

Vale señalar, que las cuatro integrantes de Bandana -Lowrdez, Lissa, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha- volverán a reencontrarse arriba del escenario el próximo 23 de noviembre en lo que será el esperado regreso del grupo musical con motivo de los festejos por los 25 años de vida de la banda desde su creación en el reality televisivo Pop Stars.

Lowrdez Fernández 1

Por qué se desató un interna feroz entre las chicas de Bandana de cara al show de noviembre

El esperado regreso de Bandana al escenario del Gran Rex, programado para el 23 de noviembre, atraviesa un clima de fuerte tensión interna. La polémica se desató ante la posibilidad de que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, pueda estar presente en el show, lo que despertó inquietud entre las integrantes del grupo, en especial en Lissa Vera, quien habló sin rodeos sobre el tema en una entrevista con Mujeres Argentinas. Allí, además, reveló la postura que comparten Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha.

El conflicto tiene su raíz en la denuncia que Lissa presentó contra García Gómez, quien permanece detenido mientras avanza la investigación por violencia de género en perjuicio de Lowrdez. Durante la charla con Gustavo Méndez, el periodista puso sobre la mesa una situación incómoda: “El 23 de noviembre está a la vuelta de la esquina y es la vuelta de Bandana. Qué pasa si Lourdes cae con Leandro, porque ya la ha acompañado a algunos shows y ella dice ‘él viene conmigo’”, preguntó.

Frente a ese planteo, Vera fue cauta pero clara. “Eso es algo que tendremos que resolver con la gente con la que estamos trabajando y con las chicas, porque tanto Valeria como Virginia también tienen su determinación con respecto a esto”, respondió, dejando entrever que las tres comparten una misma visión sobre el asunto.

La artista también hizo una reflexión sobre los límites entre lo personal y lo laboral: “Una cosa es la vida privada y otra cosa es cuando esa vida privada empieza a repercutir en la vida de los demás. Eso también es algo que es válido y bueno, hay que ver de qué manera contrarrestar toda esa negatividad para que nosotras podamos disfrutar de lo que nos gusta hacer, que es cantar juntas”, expresó.

Durante el intercambio, el periodista Pampa Mónaco intervino para recordar la situación judicial del acusado. “Igual tengamos la esperanza de que esté cautelado por la Justicia”, dijo, en referencia a la detención de García Gómez. Lissa, firme, remarcó: “Igual ya es complicado porque tiene una perimetral hecha por mí”.

A continuación, Mónaco amplió la información judicial: “Aparte la Fiscalía pidió que no le den la excarcelación, es un delito grave y va seguramente a llegar detenido a esa fecha”. Luego añadió una cita textual del expediente: “Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere, pero la pericia psicológica es tremenda”.

Así, mientras el público aguarda con entusiasmo el reencuentro de Bandana, la vuelta al escenario se prepara bajo un clima cargado de incertidumbre y con la atención puesta en lo que ocurra con Lowrdez Fernández y su entorno, mientras la causa judicial de su pareja continúa avanzando.