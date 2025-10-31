Benjamín Vicuña se sinceró sobre la distancia con sus hijos y disparó contra La China Suárez: "En una.."

Finalmente, el actor expresó que, aunque decidió priorizar la estabilidad de los chicos, le duele la distancia. “Como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con ella porque Eugenia es una buena madre, pero también creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, concluyó con sinceridad.

¿Qué decisión tomó Benjamín Vicuña tras el acuerdo con la China Suárez por sus hijos?

Después de que bajara la tensión con La China Suárez por la situación de sus hijos y los viajes a Turquía, salió a la luz una información importante sobre el futuro laboral de Benjamín Vicuña.

El actor chileno recibió una propuesta destacada para conducir un programa de televisión en la Argentina y ya tendría definida su respuesta al ofrecimiento.

La primicia fue revelada por el periodista Alejandro Castello en el streaming Ya fue todo, de cara al verano de 2026. Según contó, este nuevo proyecto se conoció luego de que Vicuña y Suárez acordaran que sus hijos Magnolia y Amancio pasen con él su cumpleaños en el país, el próximo 29 de noviembre.

"Se viene la conducción de Benja Vicuña en la pantalla de El Trece. En exclusiva en Ya fue todo te contábamos que Guido Kaczka termina en diciembre y que vuelve The Balls", precisó el comunicador.

Y añadió: "El actor tiene muchas ganas de hacerlo y ya El Trece está en conversaciones con él. Se viene la conducción del actor chileno en tevé abierta, cuando termine Guido, arranca Benja".

De esta manera, el actor sería el elegido para ponerse al frente del programa de entretenimientos que Guido Kaczka condujo hasta mediados de junio. Desde el canal buscan, además, darle un descanso a la figura de Guido —con quien están muy conformes— y evitar que su presencia se repita tanto en la pantalla.

Benjamín Vicuña estaría muy entusiasmado con esta oportunidad, ya que si bien tuvo alguna experiencia previa en la conducción, esta sería una gran apuesta para mostrarse frente a cámara en un rol diferente al de actor.