Larreta subió fuerte la apuesta contra Bullrich: "No creemos en el 'mátenlos', sino en hacer las cosas bien"

"Hay que multiplicar el esfuerzo. Nuestro mensaje no es 'todo o nada'. Yo creo en escuchar antes que hablar. Y ese mensaje está entrando", afirmó el mandatario porteño.

Agregó que la "Argentina no se arregla a las trompadas" e instó a sus seguidores a "no pelearse con nadie" porque "la única forma de ganarle al kirchnerismo es si estamos unidos".

"No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad", manifestó Larreta, y concluyó que "cuando dijimos 'mátenlos', volvieron, y eso no sirve", aludiendo al triunfo del Frente de Todos en 2019, tras el Gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

En el mensaje a la militancia, Larreta, en otra clara diferenciación del estilo de Bullirch, les pidió que "hablen con la gente, sobre todo en este corredor que hay posiciones más extremas. Pero nosotros no salimos de nuestras convicciones, no vamos al extremo".

De esta forma, el jefe de Gobierno porteño escala la interna con su adversaria en las PASO del próximo 13 de agosto, luego de que el miércoles también la cuestionara por su postura en torno a la necesidad de que Argentina establezca un blindaje en su economía desde el 10 de diciembre.

bullrich-larreta.jpg

¿Qué había dicho Patricia Bullrich?

Bullrich aseguró que si gana intentará establecer un blindaje a través de un nuevo acuerdo con el FMI, ante lo cual Larreta le recordó que una medida similar se había intentado durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó con la crisis de 2001 y su salida anticipada de la Casa Rosada.

"Blindaje hizo De la Rúa y nosotros no vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos", le respondió Larreta a la exministra de Seguridad.

¿Cómo vas a repetir un blindaje de la época de De la Rúa? ¿Así vamos a arrancar el Gobierno", agregó.

La nueva arremetida de hoy de Larreta contra Bullrich mereció la respuesta del diputado nacional Fernando Iglesias, alineado con el sector "halcón" de Juntos por el Cambio.

"Avisale al que nunca habla mal de los aliados pero hoy dijo que 'cuando dijimos mátenlos volvieron y eso no sirve'. Adiviná quien fue", aseguró irónicamente Iglesias en alusión a Larreta.

Esta tarde, tras presentar sus propuestas para el sector industrial, Larreta fue consultado sobre esta sucesión de intercambios con Bullrich y reiteró que "jamás me encuentran criticando, agrediendo a nadie de Juntos por el Cambio, no lo hago nunca, ni aunque otros u otras lo hagan conmigo".

Bullrich, por su parte, dedicó su jornada a visitar una empresa metalúrgica bonaerense junto a su candidato a gobernador por la provincia, Néstor Grindetti.

La precandidata, a través de Twitter, eligió no sumarse a esta polémica con Larreta y en cambio cuestionó al Gobierno nacional por la reestatización de YPF en 2012, en relación a la demanda establecida por fondos buitres ante la justicia norteamericana, quienes reclaman un monto cercano a los 5 mil millones de dólares.

"Cada uno de los 46 millones de argentinos vamos a tener que poner, de mínima, 60 mil pesos para pagar la irresponsabilidad de Kicillof. Y, si sos madre o padre y sostén de familia con dos hijos, te toca poner 240 mil pesos", dijo Bullrich sobre ese proceso de nacionalización de la petrolera.

"El populismo kirchnerista no es gratis. Por eso, necesitamos un cambio profundo", concluyó.