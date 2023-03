Las marchas por el Día de la Memoria exponen otra vez las grietas en el Frente de Todos

Algunas columnas aseguraron que se trasladarán al Palacio de Tribunales para pedir la remoción de los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, las Madres de Plaza de Mayo.

Como todos los años, la principal convocatoria se dará en Plaza de Mayo a las 14hs encabezada por organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Si bien desde la agrupación que lidera Estela de Carlotto llamaron a despegarse de la consigna política de La Cámpora, apuntaron contra el Poder Judicial. En la convocatoria llaman a "este 24 de marzo marchemos todos y todas a las plazas. En CABA, nos encontramos a las 14 hs. En piedras y Av. de Mayo. A 47 años del golpe genocida: "MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA para defender la Democracia. Corporación judicial, ¡Nunca Más!", señala la organización en Twitter.

Asociación Madres apuntaron a consignas relacionadas con la situación judicial de la vicepresidenta: "No a la proscripción, Cristina conducción", es la frase que eligieron poner en el banner compartido en las redes sociales.

La Cámpora convoca bajo la consigna: "Organizaciones hermanadas en la construcción del destino feliz de la Patria" y agrega: "¡Democracia sin proscripción! Este 24 caminamos desde la Ex-ESMA a Plaza de Mayo. Memoria, verdad y justicia. A las 9 salimos desde la Ex ESMA. Fueron 30.000 y están presentes. Sumate a caminar. A la democracia la cuidamos en la calle".

La marcha será el cierre de una semana plagada de actividades en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos y del año en que se celebran 40 años de democracia y 47 del golpe de estado cívico militar. La vicepresidenta reapareció esta semana en un acto en el CCK junto a expresidentes de la región y de España, que expresaron su apoyo en contra de lo que denunciaron, sufre una "guerra judicial" o lawfare, o persecusión político judicial, en el marco de la condena en la causa vialidad.

La ExESMA -desde donde marcharán unas 30 organizaciones kirchneristas- fue durante esta semana, escenario de encuentros previos bajo el lema de la integración de los pueblos y la lucha contra el lawfare para defender la democracia.

En tanto, las organizaciones de izquierda como ya es tradicional en cada aniversario del golpe, marcharán más temprano, desde el obelisco hasta Plaza de Mayo con consignas propias como el rechazo a la deuda con el FMI, al ajuste y la represión.

Alberto Fernández tuvo su acto del Día de la Memoria un día antes, en Campo de Mayo

El presidente anunció la construcción del Sitio de la Memoria en Campo de Mayo, en un acto este jueves en el que se expusieron los aviones que usaron los militares para lanzar detenidos desaparecidos desde el aire al Río de la Plata en los denominados "vuelos de la muerte".

Alberto dijo tener el "enorme privilegio" de haber compartido con Néstor Kirchner la decisión de impulsar en el Congreso para anular las leyes del perdón, que permitió la reapertura de causas contra exrepresores y un decreto, "todas las normas que yo le había planteado a Néstor que eran impedimentos. Finalmente, me dijo, 'vamos a derogar los indultos'. Era todo innovador y audacia".

"Probamos con el olvido, no funcionó, probamos con el perdón, tampoco funcionó, probemos con la justicia, es la hora de la justicia", me dijo ante mi cara perpleja en ese momento sobre como hacerlo en materia de derechos humanos fue ese un punto de quiebre, hacer justicia", dijo el presidente.

Recordó que cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, "la primera condena a un genocida fue tapa de todos los diarios, llevamos más de 1200 sentencias hoy y me pone feliz que ya no son tapa de los diarios, porque los argentinos entendimos que un genocida debe ser castigado y preso y no noticia, eso demuestra cuanto avanzamos".

"Cada 24 de marzo podemos tener muchas diferencias en la política, pero todos seguimos reclamando verdad y justicia". Poner en marcha este espacio de la memoria me da tranquilidad y paz a mi espíritu. Como abogado fui querellante defendiendo víctimas de este lugar. Celebro que no se convierta en un parque de recreación, sino en un espacio de la memoria 47 años después", culminó el presidente, horas antes de partir rumbo a República Dominicana, donde este 24 de marzo lo encontrará lejos de la Casa Rosada, participando de la cumbre de presidentes iberoamericanos.