Las negociaciones secretas del Gobierno y la CGT para evitar una ruptura definitiva y total

Acordaron mantener el diálogo para discutir temas puntuales que no acepta la CGT de la reforma laboral y la ampliación del presupuesto universitario, en el marco de la ley de Presupuesto 2025 que empieza a ser debatido en comisiones la semana que viene en el Congreso.

En Balcarce 50 sostienen que el diálogo continuará en "mesas tripartitas" que serán convocadas por el secretario de Trabajo, Julio Cordero con gremios y empresarios para seguir buscando consensos para algunos puntos de la reforma laboral. Entre ellos, aparece el artículo 5 de la ley bases que no fue reglamentado ante el rechazo de la CGT por poner en riesgo el derecho de los trabajadores a protestar y ser despedidos ante la acusación de bloquear empresas.

La discusión fina sobre quién define qué es un bloqueo de una empresa, es parte de lo que se discutirá en la próxima mesa tripartita. La CGT pide que no sean los empresarios o dueños de los medios de producción, sino una tercera parte (podría ser el Gobierno) el que defina si una protesta en reclamo de derechos sindicales, significó o no un bloqueo que puede poner en riesgo el funcionamiento de la fuente laboral.

El problema es que el gobierno tiene como concepción libertaria, la no intervención del Estado en cuestiones de índole privada.

El acuerdo Gobierno CGT para integrar el Consejo de Mayo

El Gobierno consiguió el compromiso de la CGT dialoguista de enviar una terna de candidatos de los gremios para participar de las futuras conversaciones del Consejo de Mayo, que convocó Milei para discutir futuras leyes con las más de 3200 reformas económicas y sociales que planea el gobierno libertario hacia adelante.

No quedó claro cómo se elegirán los integrantes del Consejo de Mayo, que aún no tiene fecha concreta de reunión. Pese a que pasaron más de dos meses del plazo de la convocatoria por decreto de Milei, el Gobierno todavía no consiguió que los gobernadores, ni los empresarios, los legisladores ni los gremios que firmaron el denominado Pacto de Mayo, envíen la lista de sus representantes para debatir futuras leyes.

Por eso, en el Gobierno consideraron casi como un logro el primer paso conseguido este lunes, con la promesa de la CGT de proponer una terna de nombres.

En Casa Rosada admiten, sin embargo, que no está definido cómo se resolverá eso, y señalan que la definición final del representante podría quedar en manos del gobierno.

El único acuerdo de ambas partes radicó en "la predisposición a dialogar a pesar de las diferencias", señalaron en la Casa Rosada sobre la cumbre del jefe de ministros y el principal asesor de Milei, Santiago Caputo, que cruzó mutuamente elogios con Daer y los dirigentes sindicales que participaron de la cumbre del lunes.

Desde la CGT dijeron que "el pibe te habla en el mismo idioma", fue el comentario de uno de los dirigentes presentes en esa charla, tras conocer al influyente asesor presidencial y desde el primer piso de la Casa Rosada se escuchó este martes un comentario similar: "Hablamos con todos los que son racionales, más allá de las diferencias".

Ambos sectores coincidieron que por ahora el único acuerdo alcanzado fue "mantener el diálogo y no romper". Fue a horas de la segunda marcha universitaria que amenazaba con ponerle un nuevo límite al ajuste del Gobierno y ante la que la CGT reclamó al gobierno.

Se trató por ahora de un primer acercamiento del Gobierno con la CGT para mantener el diálogo, ellos plantearon problemas específicos para discutir de la reforma laboral y entendieron que este no es un gobierno antisindical", dijeron en la Casa Rosada.