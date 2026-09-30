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Descubrieron un verdadero arsenal en la casa de Maxi Ghione tras una grave denuncia

La causa contra Maxi Ghione sumó nuevas novedades luego de la denuncia presentada por Emiliano Tarragona, quien lo acusó de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

30 sept 2026, 17:37
Descubrieron un verdadero arsenal en la casa de Maxi Ghione tras una grave denuncia

Descubrieron un verdadero arsenal en la casa de Maxi Ghione tras una grave denuncia

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Descubrieron un verdadero arsenal en la casa de Maxi Ghione tras una grave denuncia

La causa que involucra al actor Maxi Ghione sumó nuevas novedades luego de la denuncia presentada por Emiliano Tarragona, quien lo acusó de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según informó Ignacio González Prieto en Mediodía Noticias, el actor fue detenido y la Justicia allanó su vivienda, donde encontró varias armas de fuego y municiones.

El periodista aclaró que se trata de una investigación en curso y que todavía deberán determinarse las circunstancias concretas de lo ocurrido. La causa tramita en la provincia de Santa Fe y está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela.

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De acuerdo con el relato incorporado al expediente y difundido por González Prieto, el denunciante aseguró que había sido contratado por el actor para brindar un servicio sexual. Según esa versión, el encuentro ocurrió el 20 de septiembre: el hombre sostuvo que, luego de mantener relaciones sexuales, ambos comenzaron a consumir drogas y que Ghione habría tenido después una conducta que él describió como paranoica.

Siempre de acuerdo con la denuncia, el actor habría sacado dos armas de fuego, le habría advertido que estaban cargadas y le habría impedido salir de la vivienda durante aproximadamente cinco horas. El denunciante afirmó, además, que Ghione no habría pagado el servicio y que después siguió recibiendo amenazas a través del teléfono.

Qué encontró la Justicia en la casa de Maxi Ghione

A raíz de la denuncia, el juez Javier Bottero ordenó un allanamiento en la vivienda de Maxi Ghione, en el que los investigadores secuestraron distintos elementos que ahora forman parte de la causa. Según precisó González Prieto, encontraron cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380, 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380: "Encontraron un teléfono celular que va a ser peritado y yo creo que va a ser clave", señaló el periodista.

La tenencia de armas registradas, por sí misma, no constituye necesariamente un delito, por lo que la Justicia deberá analizar si alguno de esos elementos estuvo relacionado con los hechos denunciados y, en particular, con las amenazas que figuran en el expediente. González Prieto explicó que la causa está abierta por amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas, y remarcó la gravedad del caso: "No es una causa menor", sostuvo.

Hasta el momento, Ghione se encuentra detenido en la Alcaidía Regional 5 de Rafaela y debía ser trasladado para prestar declaración indagatoria, una instancia que, según explicó el periodista, resulta fundamental dentro del proceso, ya que le permitirá al actor conocer formalmente las imputaciones y ejercer su defensa.

     

 

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