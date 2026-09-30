Descubrieron un verdadero arsenal en la casa de Maxi Ghione tras una grave denuncia

Qué encontró la Justicia en la casa de Maxi Ghione

A raíz de la denuncia, el juez Javier Bottero ordenó un allanamiento en la vivienda de Maxi Ghione, en el que los investigadores secuestraron distintos elementos que ahora forman parte de la causa. Según precisó González Prieto, encontraron cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380, 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380: "Encontraron un teléfono celular que va a ser peritado y yo creo que va a ser clave", señaló el periodista.

La tenencia de armas registradas, por sí misma, no constituye necesariamente un delito, por lo que la Justicia deberá analizar si alguno de esos elementos estuvo relacionado con los hechos denunciados y, en particular, con las amenazas que figuran en el expediente. González Prieto explicó que la causa está abierta por amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas, y remarcó la gravedad del caso: "No es una causa menor", sostuvo.

Hasta el momento, Ghione se encuentra detenido en la Alcaidía Regional 5 de Rafaela y debía ser trasladado para prestar declaración indagatoria, una instancia que, según explicó el periodista, resulta fundamental dentro del proceso, ya que le permitirá al actor conocer formalmente las imputaciones y ejercer su defensa.