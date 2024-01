Los nervios de Javier Milei por las internas, la demora de la ley ómnibus y el freno al DNU

Según fuentes oficiales, la tesis de Milei es que esta pelea es “a todo o nada” y que el Congreso será el culpable si el plan sale mal. El ideólogo del “todo o nada” es el experto en marketing Santiago Caputo, mano derecha de Milei, que reprendió a ministros que proponían negociar en la últimas reuniones de gabinete.

Reproches de Milei a Barra, Cúneo, Menem y Posse

Milei comenzó a hacer reproches también. “Ustedes me habían prometido que en la Justicia no íbamos a tener problemas”, le dijo Milei en diversas charlas al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, defensor del Estado, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Barra le había vaticinado que el DNU se dirimiría en su totalidad, en forma centralizada, en el fuero Contencioso Administrativo y con una causa colectiva unificada. Pero el juez contencioso Enrique Lavie Pico habilitó a todos los fueros para recibir amparos porque son temas muy diferentes.

rodolfo-barra-1710187.jpg

De hecho, la justicia laboral planteó la primera cautelar y Barra la apeló con un pedido de que fuera absorbida por el fuero contencioso, pero fue rechazada. También el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recurrió a la Corte Suprema, que dio traslado al procurador Santiago Casal, y dijo que recién resolverá en febrero.

El DNU, atacado por demasiadas cautelares

Esta semana podría emitir un fallo el propio Lavie Pico en la primera acción de amparo presentada. Sin embargo, en todo el país se multiplicaron los amparos de todos los sectores afectados y ya hubo varias cautelares que suspenden el efecto del decreto, como la de la CGT. En buen romane, el DNU no está vigente en aquellos aspectos cuestionados por la justicia como la reforma laboral.

El decreto formalmente estaría vigente por no haberse rechazado por ambas camaras de Diputados y Senadores, que aún no lo trataron. Pero los amparos concedidos lo mantienen en suspenso en muchas de sus disposiciones y si el Congreso lo rechazara sería inválido a futuro, sin perjuicio de la validez de los actos que se hubieran cumplido. En síntesis. el DNU sembró confusión.

Además, el Congreso todavía mira a la Justicia para ver si se aboca al tratamiento del DNU sin que aún se haya reunido la comisión bicameral permanente.

En el Congreso Milei sufre de otro modo. El proyecto de ley ómnibus de 669 artículos, que fija facultades extraordinarias para el Presidente y modifica decenas de actividades y regulaciones, no avanza en las comisiones con la velocidad que le prometieron a Milei. El Presidente quería tenerlo aprobado para el 25 de enero, pero eso ya es imposible.

Según pudo saber A24.com, el Presidente le recrimina esto al jefe del Gabinete, Nicolás Posse, al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Ustedes me adelantaron que la negociación con los gobernadores garantizaba los votos con los diputados”, le suele decir Milei. En las oficinas de estos funcionarios niegan el malestar pero otras fuentes lo confirman.

Martín Menem.jpg

Ingenuidad y arrogancia, un coctail negativo para la gestión

En los procedimientos políticos de Milei se revela una mezcla de ingenuidad con arrogancia. “Les falta calle, se extralimitaron”, sostuvo el analista político Federico González a A24.com. “Federico Sturzenegger dijo que la gente estaba contenta”, agregó, sorprendido.

Según pudo saber A24.com, Eduardo “Lule” Menem, primo y colaborador de Martín Menem, quiere reemplazar a Francos en el Ministerio del Interior, pero Milei sostiene a su amigo de Aeropuertos 2000 y ambos de confianza del empresario Eduardo Eurnekian. Por ahora Francos es inamovible más allá de que hubo versiones en sentido contrario.

En fuentes libertarias, consignan una fuerte relacion entre “Lule” y Karina Milei, la primera hermana y secretaria general de la Presidencia. Además, Lule quiere conseguirles a los diputados cargos para su tropa política en las delegaciones provinciales de la Anses, la AFIP, el PAMI o Migraciones, pero la política de todos los organismos es nombrar funcionarios de carrera en cada provincia.

Muchos de esos organismos están dirigidos por funcionarios cercanos al peronismo y al ex ministro de Economía, Sergio Massa, y su ex titular de la Aduana, Guillermo Michel. Lule tiene la esperanza de que Karina le abra las puertas del Cielo.

Pichetto elabora un dictamen para condicionar a Milei

El que más seriamente trabaja en la oposición contra el proyecto de Ley Ómnibus es el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. Quiere producir un dictamen que lo modifique en la mayor parte de las excentricidades de la ley y deje solo lo medular para sanear el Estado. De la Ley Ómnibus , quedaría un minibus. Pichetto trabaja en tandem con la UCR, que tiene posición crítica de Milei.

Pero la fortaleza de Pichetto radica en que si Milei no acepta su dictamen, no tendrá número para sacar la ley porque su bloque y el de la UCR se opondrán al dictamen de máxima y porque el peronismo sería primera minoría con 105 diputados para imponer el dictamen de rechazo a la "ley bondi". Pichetto ofrece: esto o nada.

pichetto.jpg

En el PRO hay divisiones: Diego Santilli quiere aprobar todo a libro cerrado, mientras Cristian Ritondo, el jefe del bloque, quiere revisar los aspectos conflictivos, y los larretistas, en tanto, son los menos colaborativos.

Sólo saneamiento fiscal, pero no superpoderes ni reforma jubilatoria

Pichetto trabaja en un dictamen medianamente serio con la UCR, que dirige Rodrigo De Loredo. “Estamos coordinando con los radicales y vamos a ver si despues el Gobierno acepta los cambios”, dijo Pichetto a A24.com. En realidad, el proyecto de ley ómnibus “Bases y Puntos de Partida para la Reconstrucción” perdería muchos artículos, es decir muchas bases y puntos de partida.

El mensaje a la Casa Rosada es que le aceptarán algunas medidas de urgencia, saneamiento fiscal y recorte del gasto. Pero no le concederán la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en materia fiscal, financiera, tributaria, jubilatoria, energética y otras yerbas.

Tampoco le aceptarán la eliminación de la movilidad jubilatoria. Eso será por una ley especial ordinaria y si quieren modificar la fórmula no la fijará el Poder Ejecutivo sino el Congreso.

Las privatizaciones, caso por caso

También rechazarán la mayoría de las privatizaciones, empezando por la de YPF y la del Banco Nación y las de empresas de valor estratégico. Hay otras que pedirán someterlas a una discusión individual caso por caso, mientras que otros casos tendrán luz verde.

Las retenciones que plantea la ley ómnibus también está en tela de juicio, pero no hay definiciones. “El DNU está desguazado por los jueces y la ley quedará totalmente deshilachada, pero Milei no acepta cambios”, dijo a A24.com un diputado libertario que sabe que no podrá lograr ese fin. Desde el Gobierno, el vocero Manuel Adorni dijo que no acepta negociaciones sino algunas mejoras.

El DNU, impugnado en un 71%

El DNU fue impugnado en un 71% por ciento de su contenido. Ayer una jubilada logró la primera cautelar contra la liberación de las cuotas de las prepagas en una demanda contra el Hospital Italiano, cuya cuota se disparó al infinito. El decreto suma derrotas. Había sido frenado por la Justicia laboral en la presentación que hicieron la CGT y la CTA.

Daer ratificó el paro de la CGT y les pidió a los diputados "valentía" para votar en contra Daer ratificó el paro de la CGT y les pidió a los diputados "valentía" para votar en contra. (Foto: gentileza Ámbito)

Los amparos son sobre las materias de trabajo, comercio exterior, reforma del Estado, justicia, salud, bioeconomía, aerocomercial, comunicación, deportes y turismo. Los únicos temas que no fueron impugnados fueron energía, desregulación económica, minería, y ley general de sociedades y sus modificatorias.

Entre otras, las entidades que presentaron amparos fueron:

*El Observatorio del Derecho a la Ciudad.

*Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) para evitar la privatización de Télam y Radio Nacional.

* La CGT.

* La CTA.

* La Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina.

* La Asociación del Personal Aeronáutico.

* El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

* El Centro de Despachantes de Aduana.

* El gobierno de Misiones, de Hugo Passalacqua, objetó las reformas al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

* La legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda por la ley de tierras.

* La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

* La Asociación Civil Inquilinos Agrupados.

* Los abogados Eduardo Wilson y el juez de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Ceballos por la medicina prepaga. * La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

* La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA).

* La Confederación Argentina de Deportes.

* La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

*El ex presidente del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo.

* El abogado Andrés Gil Domínguez.

* El Centro de Estudios Legales y Sociales.

* La Federación Argentina de Municipios (FAM).

* La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

* El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

No quieren que Villarruel presida reuniones de gabinete

En medio de semejantes problemas, hay tiempo para las disputas de cartel y la de Milei con su vicepresidenta Victoria Villarruel está ganando los primeros planos. En la reunion de gabinete del domingo último, se sintió que el aire se cortaba con cuchillo entre ambos.

No había caído bien el viaje a Cordoba y la agenda propia que había tenido Villarruel, incluso con una visita al gobernador Martín Llaryllora, tras pasar por Jesús María para la Fiesta de Doma y Folklore, que se hace todos los veranos.

Como el Presidente tenía que viajar este lunes a Davos, Karina Milei organizó el encuentro con asado este domingo para evitar que Villarruel presidiera una reunión durante la semana en que estará ausente Milei. Villarruel estuvo en la reunion de gabinete y no se quedó al almuerzo y lo atribuyeron al cansancio del viaje a Córdoba.

Santiago Caputo impone su criterio: es a todo o nada

“Karina no quería que Victoria presidiera reuniones de gabinete en ausencia de Milei”, señalaron en La Libertad Avanza. En esa reunion de gabinete, hubo ministros que propusieron abrir una instancia de negociación con algunas modificaciones de la Ley Ómnibus.

Milei venía de hacer declaraciones amenazantes contra el Congreso: si no la aprueban habrá medidas más duras que la devaluación, la suba de naftas, tarifas, prepagas y precios de los transportes y de los alimentos.

Dicen que Santiago Caputo intercedió en favor de Milei enardecido: “Esto es a todo o nada, es Milei contra la casta”. El Presidente asentía y está cada vez más nervioso, y les dice a todos los que le prometen logros en la justicia o en el Congreso que “vos me engañaste, me dijiste que…”. Es por eso cada vez hay más ministros que optan por no abrir la boca durante las reuniones de gabinete.