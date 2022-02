Alberto Fernández se mostró con Luana Volnovich y anunció un nuevo sistema de elección de médicos en PAMI

Volnovich enfatizó en que son "los cambios mas estructurales e importantes para PAMI" y que los jubilados no estarán "nunca mas meses y meses esperando turnos".

"Para los que no saben, los afiliados quedan rehenes del medico que les pone PAMI. Peregrinan hasta que terminan pagando particular", detalló.

Por su parte, el mandatario señaló que van a garantizar que el sistema funcione y "no haya pícaros que lo hagan tambalear". Y amplió: "Es un sistema para poner en duda porque el médico cobraba lo mismo atendiera o no atendiera a las 1000 personas que le correspondía. Al mismo tiempo, en favor de los médicos no se les pagaba lo suficiente".

Eufórico, el jefe de Estado, sostuvo "no van a postergar más" a los jubilados, y que "están dando un paso más en ese sentido".