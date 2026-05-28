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La increíble historia del panelista que conoció a su hermano gracias a la televisión

Un histórico panelista que supo formar parte de América TV compartió una fuerte y emotiva historia personal: cómo logró conocer a su hermano gracias a la repercusión de un programa del canal. Un relato inesperado que conmovió a todos.

28 may 2026, 20:15
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La increíble historia del panelista que conoció a su hermano gracias a la televisión
La increíble historia del panelista que conoció a su hermano gracias a la televisión

La increíble historia del panelista que conoció a su hermano gracias a la televisión

Se trata de Diego Esteves, periodista que formó parte de A la Tarde (América TV) durante cuatro años y que, gracias a la enorme repercusión que tuvo el ciclo, logró conocer a su hermano en una historia que emocionó tanto al equipo como al público.

El programa se despide de la pantalla del canal después de haber atravesado grandes momentos al aire, con coberturas que marcaron agenda y situaciones que dejaron huella tanto entre los televidentes como también entre sus propios panelistas.

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Este 28 de mayo estuvieron como invitados los históricos Josefina Pouso, Tartu y el propio Diego, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al abrir su corazón y hablar sobre su historia personal frente a sus compañeros y el público.

"En lo personal, algo que todos mis compañeros saben, que la producción sabe, es que gracias a este programa conocí a un medio hermano. La tía de este hermano estaba mirando A la Tarde y me vio, el apellido y empezó a asociar. A los días me llamó mi hermano y tuve la oportunidad de conocerlo"

“Por suerte, siendo coherente con lo que uno comunicaba. Cada tanto voy para Santa Clara, una linda historia, un 24 de marzo. Mi mamá se fue en el 78/79 a vivir a Brasil, un poco escapándose de la situación. Soy un hijo de un exilio. Del otro lado había alguien mirando, asoció fechas y lugares, y así apareció este hermano. Fui consecuente con lo que comunicaba”.

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Cuánto tiempo estuvo Diego Esteves en A la Tarde

Diego Esteves fue uno de los históricos panelistas de A la Tarde (América TV), ciclo del que formó parte durante cuatro años (2021-2025) y donde logró consolidarse como una de las caras más reconocidas del programa conducido por Karina Mazzocco.

A lo largo de su paso por el ciclo, el periodista participó de innumerables coberturas y debates vinculados al mundo del espectáculo, convirtiéndose en una pieza habitual dentro del panel. Sin embargo, más allá de lo profesional, el programa también marcó un antes y un después en su vida personal.

Fue el propio Diego quien contó en más de una oportunidad que, gracias a la repercusión que tenía el programa, logró conocer a un hermano del que no sabía de su existencia, en una historia que emocionó tanto a sus compañeros como al público.

Captura de pantalla (3432)

     

 

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