La increíble historia del panelista que conoció a su hermano gracias a la televisión

“Por suerte, siendo coherente con lo que uno comunicaba. Cada tanto voy para Santa Clara, una linda historia, un 24 de marzo. Mi mamá se fue en el 78/79 a vivir a Brasil, un poco escapándose de la situación. Soy un hijo de un exilio. Del otro lado había alguien mirando, asoció fechas y lugares, y así apareció este hermano. Fui consecuente con lo que comunicaba”.

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Cuánto tiempo estuvo Diego Esteves en A la Tarde

Diego Esteves fue uno de los históricos panelistas de A la Tarde (América TV), ciclo del que formó parte durante cuatro años (2021-2025) y donde logró consolidarse como una de las caras más reconocidas del programa conducido por Karina Mazzocco.

A lo largo de su paso por el ciclo, el periodista participó de innumerables coberturas y debates vinculados al mundo del espectáculo, convirtiéndose en una pieza habitual dentro del panel. Sin embargo, más allá de lo profesional, el programa también marcó un antes y un después en su vida personal.

Fue el propio Diego quien contó en más de una oportunidad que, gracias a la repercusión que tenía el programa, logró conocer a un hermano del que no sabía de su existencia, en una historia que emocionó tanto a sus compañeros como al público.