La noche de Mirtha no pudo con PH y tuvo un bajo rating en su nuevo horario: cuánto midió

Mirtha Legrand perdió ampliamente con PH en su nuevo horario

El cambio de horario de La noche de Mirtha estuvo relacionado con la nueva apuesta de El Trece para su programación de los sábados: el estreno de Todo sigue igual con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

Sin embargo, los números dejaron un panorama complicado para el histórico ciclo de entrevistas y cenas.

Con 2,4 puntos, Mirtha quedó muy lejos de los registros obtenidos por el programa de Andy Kusnetzoff, que marcó 8,2 en su primera parte y 6,9 en la segunda.

La diferencia fue considerable: PH consiguió 5,8 puntos más que Mirtha en su primera parte y 4,5 puntos más en la segunda, al comparar los promedios de cada emisión.

De esta manera, la conductora no consiguió mejorar su desempeño en la nueva franja y quedó relegada frente a la propuesta de Telefe.

El debut de Todo sigue igual fue lo más visto de El Trece

Más allá del bajo rendimiento de Mirtha Legrand, El Trece encontró su mejor número del sábado en el estreno de Todo sigue igual.

El nuevo programa debutó con 3,9 puntos de rating, una marca que le permitió convertirse en lo más visto de la señal durante la jornada.

El dato resulta significativo porque el estreno superó por 1,5 puntos a La noche de Mirtha, aunque no logró acercarse a las cifras que obtuvo PH en Telefe.

Así quedaron los principales números de la noche:

PH, Podemos Hablar (primera parte, Telefe): 8,2 puntos.

PH, Podemos Hablar (segunda parte, Telefe): 6,9 puntos.

Todo sigue igual (El Trece): 3,9 puntos.

La noche de Mirtha (El Trece): 2,4 puntos.

El balance del sábado dejó así dos realidades para El Trece: el estreno de Todo sigue igual consiguió liderar la audiencia interna del canal, mientras que Mirtha Legrand tuvo una noche difícil en materia de rating y quedó ampliamente superada por Telefe.

Con estos resultados, la competencia de los sábados presenta un nuevo desafío para la señal, que buscará mejorar sus números después de los cambios introducidos en su programación.