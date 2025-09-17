En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Movilización
Interior
Protesta federal

Marcha Federal Universitaria: cómo fueron las principales movilizaciones en el interior del país

Estudiantes, docentes y autoridades se movilizaron en distintas provincias y en las inmediaciones del Congreso para exigir que se respete el presupuesto universitario aprobado por el Congreso.

Cómo fueron las principales movilizaciones en el interior del país. 

Cómo fueron las principales movilizaciones en el interior del país. 

Miles de estudiantes y docentes marcharon este miércoles en todo el país para rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta principal se concentró frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras en simultáneo se realizaron manifestaciones en las principales ciudades argentinas como parte de la Marcha Federal Universitaria.

Leé también Cómo será el operativo de seguridad por la Marcha Federal y la sesión en Diputados en el Congreso
Cómo será el operativo de Seguridad en el Congreso por la Marcha Federal y la Sesión en Diputados

En Córdoba capital, la movilización comenzó pasado el mediodía con columnas que avanzaron desde la Ciudad Universitaria hasta la intersección de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo. Participaron estudiantes, docentes y agrupaciones sociales.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, advirtió que “el Gobierno nacional no puede despreciar la crisis universitaria y bloquear soluciones” y pidió que el Congreso sostenga la ley vetada.

También se sumó la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, Constance Keegan Ferrando, quien remarcó que buscan “mostrar el apoyo masivo de la sociedad en defensa de la educación pública”. En tanto, la UTN Córdoba anunció un paro de 24 horas y un abrazo simbólico como parte de la jornada de protesta.

Embed

Rosario, Santa Fe, Mendoza y Tucumán: movilizaciones en simultáneo

En Rosario, la concentración comenzó a las 16 en Plaza San Martín y desde las 17 avanzaron hacia Puerto Joven. En Santa Fe capital, la marcha partió a las 17 desde el Puente Colgante y recorrió el Bulevar hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En Mendoza, comenzaron a reunirse en el campus de la UNCuyo a las 15, para luego marchar por la ciudad. La movilización fue encabezada por la rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel.

En Tucumán, la ADIUNT convocó a un paro docente y a una movilización que partió a las 17 desde el Rectorado de la UNT hacia Plaza Independencia. La vicerrectora Mercedes Leal destacó que “hay consenso total en defender la ley de financiamiento universitario”.

Embed

Más protestas en el norte, el litoral y la Patagonia

En el norte del país, en Resistencia (Chaco), los manifestantes se concentraron en Plaza Belgrano y marcharon hacia el campus universitario, mientras que en Corrientes partieron desde el parque Cambá Cuá hasta el Rectorado de la UNNE.

En Entre Ríos se realizaron marchas en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en plazas céntricas de cada localidad. En el sur, hubo movilizaciones desde las 17 en Río Negro y a desdelas 18 se sumó Neuquén, según informó el diario Río Negro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Movilización Interior
Notas relacionadas
El Gobierno lanzó una "línea anti-adoctrinamiento" ante la marcha universitaria federal contra el ajuste
Milei convocó a una reunión de Gabinete en Casa Rosada en medio de la marcha de protesta y la sesión del Congreso
El Gobierno relativiza la derrota en el Congreso y Milei se concentra en la campaña electoral

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar