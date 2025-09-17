Marcha Federal Universitaria: cómo fueron las principales movilizaciones en el interior del país

Embed

Rosario, Santa Fe, Mendoza y Tucumán: movilizaciones en simultáneo

En Rosario, la concentración comenzó a las 16 en Plaza San Martín y desde las 17 avanzaron hacia Puerto Joven. En Santa Fe capital, la marcha partió a las 17 desde el Puente Colgante y recorrió el Bulevar hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En Mendoza, comenzaron a reunirse en el campus de la UNCuyo a las 15, para luego marchar por la ciudad. La movilización fue encabezada por la rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel.

En Tucumán, la ADIUNT convocó a un paro docente y a una movilización que partió a las 17 desde el Rectorado de la UNT hacia Plaza Independencia. La vicerrectora Mercedes Leal destacó que “hay consenso total en defender la ley de financiamiento universitario”.

Más protestas en el norte, el litoral y la Patagonia

En el norte del país, en Resistencia (Chaco), los manifestantes se concentraron en Plaza Belgrano y marcharon hacia el campus universitario, mientras que en Corrientes partieron desde el parque Cambá Cuá hasta el Rectorado de la UNNE.

En Entre Ríos se realizaron marchas en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en plazas céntricas de cada localidad. En el sur, hubo movilizaciones desde las 17 en Río Negro y a desdelas 18 se sumó Neuquén, según informó el diario Río Negro.