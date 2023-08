Economía ratifica el pago obligatorio de la suma fija salarial y dijo que ayudará a quienes "demuestren que no lo pueden pagar"

"El Estado nacional va a pagar el bono a los estatales nacionales, y así como estado está haciendo el esfuerzo de no cobrar impuestos a empresas, las empresas tendrán que hacer un esfuerzo para pagar los bonos a sus empleados. Y en los casos que demuestren que no están en condiciones, se verán mecanismos, caso por caso, para ayudar", dijo a A24.com una fuente cercana al ministro Massa.

Así lo manifestó una fuente del Gobierno a A24.com, al ser consultada por las quejas expresadas por empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la cámara que concentra a las PYMES (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y algunos gobernadores e intendentes, que tanto desde el oficialismo, como desde la oposición, advirtieron no estar en condiciones financieras de afrontar el bono extra de $60.000 en los meses de septiembre y octubre.

Según pudo saber A24.com el Ministerio de Economía ratificó la medida anunciada por Massa el domingo, y resta que el decreto sea oficializado en el Boletín Oficial en las próximas horas o días, luego de pasar por el análisis de legal y técnica y por la firma del presidente en la Casa Rosada.

Qué dicen los gobernadores e intendentes sobre la suma fija

Kicillof-Grindetti-828x548.webp

Los gobernadores de Misiones, Santa Fe y CABA, aclararon que decidieron mantener acuerdos salariales establecidos en sus respectivas paritarias, y que eran previos al anuncio del gobierno nacional.

También salieron al cruce de las medidas varios intendentes de la oposición, como el de Lanús y candidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, que advirtió que en muchos casos las arcas públicas en provincias y municipios no están en condiciones de pagar el bono y que están vigentes la actualización de salarios a través de negociaciones paritarias.

Mientras la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, salió a presionar a empresarios y gobiernos locales a cumplir con la medida y advirtió que, de lo contrario, el gobierno aplicará multas a quienes se nieguen a pagarlo.

La polémica empezó a escalar con opiniones disímiles y negociaciones con los distintos sectores. La situación -reconocen en el Gobierno-, no es la misma en las distintas provincias o municipios donde los salarios quedaron más atrasados frente a la suba generalizada de precios post PASO.

En el Ministerio de Economía se apuraron a anunciar la medida teniendo en cuenta el impacto de la devaluación hará saltar la inflación de agosto, que algunos ya calculan entre el 10 y el 14 %.

kicillof.webp

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a respaldar la medida anunciada por Massa, aunque se diferenció de la manera de aplicar el bono, tras aclarar que su gobierno vino actualizando y "ganándole a la inflación" a través de negociaciones paritarias con los empleados públicos de la provincia.

Kicillof convocó a varias reuniones con intendentes y ministros y gremios, para definir el pago del bono a estatales bonaerenses, con base en la evolución de las paritarias salariales bonaerenses en relación con la inflación de este año y ver como impactó la devaluación este mes.

"Nosotros desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, en septiembre teníamos pautado un aumento del 15% para los estatales del gobierno provincial. De todas maneras, la cuestión del bono nos parece muy interesante en la medida que tengamos posibilidades y que convenga en el terreno de una paritaria que funciona muy bien, lo charlaremos con los trabajadores y las trabajadoras, y veremos qué es lo que implementamos. Pero sin dudas algo vamos a implementar a nivel provincial, veremos qué", señaló Kicillof.

Sin embargo, el gobernador bonaerense y candidato a la reelección, advirtió a los empresarios que les fue bien y hoy se niegan a pagar el bono a sus empleados: "lo que necesitamos es que los salarios se sostengan, no solo para beneficio y por derecho de los trabajadores, sino porque finalmente lo que se produce es una caída del consumo y el propio empresario no va a tener a quién venderle. Entonces, siempre que se dan estas situaciones, hay que acompañarlas con medidas compensatorias", agregó.

Otros gobernadores del oficialismo que adhirieron a la medida fueron Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que anunció un bono de $400.000 y Ricardo Quintela de La Rioja que anunció un "aumento salarial acompañando los recientes anuncios del ministro Massa".s

Quintela aplicará "una suma fija de $55.000 y un incremento del 5% al básico del sueldo para todas y todos los trabajadores públicos que dependen de las tres funciones del Estado, entes descentralizados y municipales", según anunció el gobernador en redes sociales.

Cabe aclarar que la polémica surgió a raíz de que son justamente los gobiernos provinciales y municipales los encargados de financiar con fondos propios los sueldos de sus empleados públicos, y por tener autonomía, pueden adherir no a la medida del gobierno nacional.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FQuintelaRicardo%2Fstatus%2F1696308698052780391%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Quiero comunicarles que decidimos aplicar un aumento salarial teniendo en cuenta la situación de emergencia económica que estamos atravesando y también uniéndonos a los recientes anuncios del Gobierno Nacional, que brindó el ministro de economía @SergioMassa. pic.twitter.com/7TlQ6xbZiZ — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) August 28, 2023

La polémica por la suma fija se filtró en la reunión con empresarios y gremios en Casa Rosada

Alberto Fernández en el Consejo Económico y Social habló con empresarios, sindicalistas y profesionales en medio de la tensión por la crisis económica y los efectos de la inflación y la devaluación. Foto Presidencia..JPG

Tras participar de la reunión del Consejo Económico y Social encabezada por el presidente Alberto Fernández este martes en la Casa Rosada, empresarios salieron a pedir al gobierno que antes de tomar las medidas busque el diálogo y el consenso de los sectores.

El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo al salir de Casa Rosada que en la central industrial tenían previsto reunirse este martes para analizar las medidas del gobierno y reveló que mantienen conversaciones con el Gobierno y que esperan que "se concrete" un acuerdo.

Por su parte, Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, admitió debido a lo que sufrieron los productores por la histórica sequía, este año, tal como suele reconocer el gobierno en las negociaciones con el FMI, "los primeros que han padecido la sequía son los productores" y agregó que si bien creen que la decisión de ordenar un aumento de suma fija para sostener el nivel de consumo, "es una cuestión entendible por la perdida del poder adquisitivo, pero para el sector es muy difícil hacer frente".

"Más allá de que haya posibilidades de recomponerlo después, la mayoría no está en condiciones de esta requisitoria. Lo que dijo la ministra de Trabajo es no entender la situación de donde venimos", señaló Achetoni respecto a las multas anunciadas por Kelly Olmos a los empresarios que no paguen la suma fija a sus trabajadores.