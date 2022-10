Mauricio Macri anunció el lanzamiento de "Para qué", el libro donde escribe sobre las elecciones de 2023

Libro Mauricio Macri 1.jpg "Para qué", el nuevo libro de Mauricio Macri.

"Para qué": el nuevo libro de Mauricio Macri

En la contratapa de su libro puede leerse: "Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que solo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”.

A diferencia de "Primer Tiempo", su primer libro donde hizo un repaso por los aciertos y las cuentas pendientes que dejó de su mandato, en "Para qué", Macri explica: “Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y sobre todo para qué cambiar un país”.

Libro Mauricio Macri 22.jpg La contratapa de "Para qué", el nuevo libro de Mauricio Macri que saldrá a la venta el 18 de octubre.

“Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”.