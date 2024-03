Mientras busca apoyo político para el Pacto de Mayo, Milei avanza con más despidos y ajuste en el Estado

Esos datos son provisorios y la decisión del gobierno es no informarlos todos juntos para evitar generar más protestas de los sectores alcanzados por el ajuste, por lo que podrían sumarse muchos más en las próximas semanas, según admitió el vocero presidencial, Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias esta semana en la Casa Rosada.

Fue al confirmar que la jefatura de Gabinete encabezada por Nicolás Posse, y su vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien aplica la reducción drástica de organismos públicos, secretarías, subsecretarías, direcciones, y la decisión de no renovar contratos de los que el gobierno considera "empleados militantes" dejados como capas geológicas de anteriores administraciones.

En este contexto de incertidumbre económica y social, el Gobierno llega este viernes a la cumbre con gobernadores para empezar a negociar un pacto político para firmar los 10 puntos propuestos por Javier Milei para el Pacto del 25 de Mayo en Córdoba, a cambio de que las provincias y la oposición apoyen las reformas que propone el gobierno en la Ley ómnibus y el DNU.

El ajuste en números

Adorni reconoció que esta semana se enviaron unos 200 telegramas de despidos a empleados de la empresa estatal de agua AYSA, y confirmó que aunque todavía no está decida su privatización, dijo que "no está descartada absolutamente ninguna privatización de las empresas del estado lo que implica que algunas se hagan y otras no".

"Es como cuando vendes tu auto, lo mostrás lavado o sin marcas de chapa o pintura. Aysa es una empresa de patrimonio estatal y como todas las demás y demás organismos del estado, hay que ponerlas en valor. No es que se arregle el que viene porque la empresa va a tener menos valor" dijo el vocero.

Y agregó: "Esto lo vas a ver no solo en AYSA, también en muchas empresas independientemente de que se privaticen o no, se van a tratar de sanear para que el contribuyente deje de sostener estas cosas", dijo Adorni.

En ese marco, el gobierno ratificó los cierres de organismos como la Agencia de Noticias Télam y el INADI, entre otros organismos del Estado que según Milei, calificó como "cuevas de la caja política".

Adorni señaló que "la idea es no solo sacarse de encima el gasto total, sino ir reduciendo todo lo que podamos antes de privatizarlas".

En el ajuste también repercutió en la eliminación de transferencias discrecionales o "no automáticas" por coparticipación a las provincias que generó fuertes cruces con los gobernadores que llegan este viernes a las 15 a la primera cumbre para debatir con el Gobierno la posibilidad de arribar a acuerdos básicos para un nuevo pacto fiscal como primer paso para la aprobación de la ley ómnibus, el DNU condiciones que puso MIlei para firmar el Pacto de Mayo.

Pero con la "no actualización del presupuesto 2023" pese a la inflación, y la "no ejecución presupuestaria" en áreas clave como ANSES, Educación y Salud, el gobierno de Javier Milei avanza con la aplicación del ajuste prometido para llegar al déficit cero como eje del programa para bajar la inflación.

"Pedido en su momento, como nunca se hizo. El informe está listo. 114 reparticiones del estado monstruoso. Deudas de "casi tres Bi-llones de pesos", si leyeron bien. Solamente en pauta se deben 11 mil millones de pesos. Se dan cuenta? Les dije que la LA GENTE LOS VA A VER", dijo MIlei en uno de sus posteos en la red social X y en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo.

Ajuste en el Estado : Todas las medidas tomadas desde que asumió Milei

Ni bien asumió Milei, redujo el organigrama de Gabinete de 18 a 8 ministerios y de 106 a 54 secretarías, reduciendo los cargos públicos jerárquicos en más de un 50%.

Pauta oficial a los medios de comunicación. Se suspendió por un año, con un ahorro de 100.000 millones de pesos.

Jubilaciones de privilegio de presidente y vice, se eliminarán. Hoy llegan a ser más de 100 veces superiores a la jubilación mínima (por ejemplo, en enero Cristina Kirchner cobró $14.548.836 en bruto entre su pensión y la de su esposo), indicaron a A24.com fuentes de la jefatura de Gabinete. Obviamente esto es para adelante.

Menos burocracia y organismos. Eliminación del Inadi y otros más en análisis. El Inadi tenía un presupuesto de 2800 millones de pesos, de los cuales 8 millones eran gastos en alquiler, y 400 empleados, con 7000 expedientes sin tramitar. Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Justicia.

Reducciones de al menos 30% de la flota de autos oficiales. Todos los ministerios han cumplido con el mandato de decomisar al menos el 30% de su flota.

Todos los ministerios han cumplido con el mandato de decomisar al menos el 30% de su flota. Eliminación del Fondo de Fortalecimento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires por 231.000 millones de pesos que había sido creado por decreto de Alberto Fernández en septiembre de 2020 en el contexto de un reclamo salarial de las fuerzas de seguridad provinciales durante la pandemia.

98% de reducción de transferencias a las provincias en el primer mes de gobierno. Actualizado a valores de hoy, en 2023 el Estado Nacional gastó 5,4 billones de pesos en transferencias discrecionales a las provincias.

Actualizado a valores de hoy, en 2023 el Estado Nacional gastó . "Los recursos que corresponden a cada jurisdicción se están enviando a través de las transferencias automáticas como ocurrió siempre; las discrecionales, que son las cajas que se han utilizado históricamente para hacer política, se han terminado por decisión del presidente Javier Milei", señalan desde la Casa Rosada.

5.000 contratos 2023 dados de baja y empleo público en revisión. 5.000 contratos que se dieron de alta en el año 2023 no fueron renovados. El resto de los contratos entró en un proceso de revisión por 90 días.

5.000 contratos que se dieron de alta en el año 2023 no fueron renovados. El resto de los contratos entró en un proceso de revisión por 90 días. Sin embargo, en una entrevista radial Milei habló de unos 50.000 despidos en el Estado en los dos primeros meses, como consecuencia de las auditorías.

Memoria del Estado: $20 millones de pesos de ahorro en impresiones en papel. El documento con todas las políticas públicas ejecutadas en 2023, publicado por mandato constitucional, este año por primera vez no se imprimió copias de papel y es 100% digital. Se puede acceder con un código QR, para reducir costos.

Diputados: recorte de cargos y ahorro de 3.500 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares). Se eliminaron 78 cargos jerárquicos y se dieron de baja 220 contratos, tras una nueva etapa de una auditoría interna. También, desde que se implementó el control de presentismo con registros biométricos, aumentó un 45% la cantidad diaria de empleados que concurren al trabajo.

Se eliminaron 78 cargos jerárquicos y se dieron de baja 220 contratos, tras una nueva etapa de una auditoría interna. También, desde que se implementó el control de presentismo con registros biométricos, aumentó un 45% la cantidad diaria de empleados que concurren al trabajo. El jueves, después de conocerse el aumento del 30% en sus dietas de diputados y senadores nacionales, Milei reclamó que deroguen esa medida y den ejemplo de austeridad política.

Plan de Optimización de Recursos: 25.000 millones de pesos de ahorro estimado en el Ministerio de Capital Humano. Es un plan en 2 etapas que para este año 2024 prevé reducción en un 40% la flota de autos, recortes de celulares por 217 millones de pesos, baja de contratos o contratos en revisión y, esencialmente optimización de contrataciones y compras que se hacían sin criterio razonable, entre otras medidas de eficiencia.

Capital Humano. 27.000 planes sociales dados de baja por incompatibilidades como viajes al exterior, residencia en el extranjero, otros beneficios sociales o personas fallecidas, entre otros. Esto representa 2 mil millones de pesos mensuales menos.

Recorte de gastos en SENASA por 1200 millones de pesos. Importante recorte en gastos superfluos: Se dieron de baja 420 seguros de vehículos en desuso, se dejó de alquilar un edificio de 11 pisos, más un recorte sobre 2 aviones por los que se pagaban 9000 dólares mensuales. Además se hizo un recorte del 60% en gastos de limpieza y seguridad. Representa un ahorro de 1200 millones de pesos.

30 gerencias menos en el PAMI, un ajuste de 24% en cargos jerárquicos. El PAMI redujo 30 gerencias y cargos políticos con sueldos de $3 millones promedio. Se desplazaron 30 puestos entre gerentes y directores sobre un total de 120. Se ajustaron en un 24,18% los cargos jerárquicos, 75% en Secretarías y Dirección Ejecutiva, hubo una merma del 33% en gerencias y casi 20% menos de subgerencias. En total el PAMI tiene 12.000 empleados para dar atención a 6 millones de jubilados en todo el país.

Ahorros en vuelos oficiales por viajar en aviones de línea. El presidente y funcionarios viajan en vuelos comerciales y no en aviones privados.

Vuelos privados para funcionarios. La Administración Nacional de Aviación Civil establecerá un nuevo criterio regulatorio para que ningún político ni familiares de políticos puedan usar aviones privados, salvo para cuestiones estrictamente oficiales.

Aerolíneas Argentinas. Pasajes de los funcionarios: Se elimina la acumulación de millas en viajes oficiales. Desde el 1 de marzo, ningún funcionario que viaje con un pasaje pagado por un organismo público puede acumular millas para usar en viajes personales.

Diputados. Recorte de pasajes en avión. Se redujo la emisión de aéreos por diputado, con un ahorro de 12.336 pasajes al año y 2.300 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares).

Se redujo la emisión de aéreos por diputado, con un ahorro de 12.336 pasajes al año y 2.300 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares). Salas VIP de los aeropuertos. Baja del contrato de Diputados. El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, interrumpió el contrato para acceso a salones VIP en los aeropuertos para los diputados. La Cámara tenía contratado un servicio por 500 accesos a 48.000 dólares (96 dólares por ingreso, se utilizaron 65). También anunció una reducción de un tercio de la flota de vehículos oficiales, disminuyendo en 150.000 dólares anuales los costos de uso y mantenimiento.

