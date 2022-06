Miguel Pesce reveló el vínculo que tiene con Cristina Kirchner: "Siempre que tiene una duda, me consulta"

Y agregó: "Con la suba de tarifas, el Índice de Precios seguirá desacelerándose” y remarcó que el objetivo del Gobierno “es que la inflación sea del 1% mensual” en el mediano plazo.

Pese también sostuvo que "hubo rumores de que en la Asociación Empresaria Argentina algunos economistas hablaron de reperfilar la deuda y eso generó inquietud", señaló.

Miguel Pesce Banco Central 1.jpg

La relación con Cristina Kirchner

Pesce se encargó de aclarar que no tiene problemas con la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Siempre que tiene una duda, me consulta. Yo fui funcionario de Cristina en sus dos mandatos y no tengo problemas con ella”, reconoció durante una entrevista por AM750.

Cuando le preguntaron si tenía diálogo con Cristina, el economista dijo que ella “es cautelosa a la hora de tomar contacto con funcionarios para que no escalen los rumores”.

Al ser consultado sobre las diferencias con el Gobierno, Pesce explicó: “El Frente de Todos es una coalición de Gobierno compleja, pero siempre ha encontrado el camino. Este Gobierno está defendiendo el mercado de pesos en el sistema financiero. El Banco Central busca que las tasas de interés tenga valores reales para que se pueda ahorrar en pesos. No creemos que el aumento de tarifas tenga un impacto en el Índice de Precios. Con aumento de tarifas, igual esperamos una desaceleración”.

Suba de la tasa de interés

Respecto de la suba de tasas del 48% al 53% dispuesta por el directorio de la entidad, Pesce dijo que el compromiso asumido "desde enero del 2020 es la búsqueda de tasas que sean reales en términos de inflación". En cuanto a la participación del sector privado en el mercado de créditos, reconoció que es un "problema" en función que "apenas alcanza al 8%".

Bacno central.webp El Banco Central sumó poco en la semana y se complica el cumplimiento de la meta con el FMI.

Pesce señaló que "sin dudas el crédito productivo es un problema y además necesitamos desarrollar el mercado de capitales, que seguramente es uno de nuestros grandes desafíos".

Por otra parte, destacó: “Las exportaciones se han intensificado y esa es una buena noticia. Este año llegaremos a los 90 mil millones de dólares. Las exportaciones industriales vienen creciendo a una tasa del 40 por ciento interanual. El sector externo, que siempre fue una barrera, está dejando de serlo”, concluyó.