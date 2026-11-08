El papa León XIV llegó a la Argentina y fue recibido por Javier Milei en Aeroparque

El Papa recibió regalos de parte de niños y jóvenes que lo esperaron tras su arribo en la Argentina. (Foto: Reuters)

Posteriormente, el Papa realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en el marco de las actividades oficiales organizadas para su visita.

El mensaje de León XIV antes de partir hacia la Argentina

Antes de dejar Uruguay para continuar su gira por la Argentina, el papa León XIV publicó un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta oficial de X, en el que destacó la calidez de los uruguayos y el acompañamiento recibido durante su estadía.

El papa León XIV partió desde Montevideo rumbo a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. (Foto: Reuters)

"Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días", expresó el pontífice.

Además, agregó un mensaje para los fieles uruguayos: "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones".

La agenda de León XIV en la Casa Rosada

Más tarde, el sumo pontífice se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia protocolar con el presidente Javier Milei. El encuentro está previsto para las 17:50 y será uno de los momentos centrales de la primera jornada de su estadía en el país.

La agenda también contempla una actividad en el Palacio Libertad, donde León XIV brindará un mensaje dirigido a funcionarios, diplomáticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.