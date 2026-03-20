Milei y Pettovello activaron el beneficio más esperado para jubilados en 2026

La articulación estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo que difundirá la información y permitirá a los beneficiarios conocer los detalles del plan a través de sus canales oficiales.

Cómo funcionará el sistema de descuentos

El esquema no establece un beneficio uniforme. Por el contrario, los descuentos variarán según el banco, el comercio y el medio de pago utilizado.

En términos generales, los jubilados podrán acceder a dos modalidades:

Descuentos directos en caja , aplicados al momento de la compra.

Reintegros posteriores, que se acreditarán en la cuenta bancaria días después de realizada la operación.

En algunos rubros específicos, como productos de limpieza y perfumería, los beneficios pueden alcanzar hasta un 20% o incluso un 25%, dependiendo del acuerdo vigente.

Desde fuentes oficiales remarcaron que los costos de estas promociones serán absorbidos principalmente por las entidades financieras, lo que permitiría sostener el programa sin trasladar aumentos a los precios finales.

Las cadenas de supermercados que participan

Uno de los puntos centrales del programa es su alcance federal. Para ello, se sumaron algunas de las principales cadenas del país, permitiendo que los descuentos estén disponibles en múltiples provincias.

Entre los comercios adheridos se encuentran:

Carrefour

Coto

Jumbo

Disco

Vea

La Anónima

Día

Chango Más

Josimar

En estos establecimientos, los jubilados podrán acceder a rebajas en alimentos, artículos de higiene, limpieza y otros productos esenciales, lo que representa un alivio directo en el gasto mensual.

El rol de los bancos en la implementación

El programa se apoya fuertemente en el sistema financiero. Cada banco firmó acuerdos particulares que definen porcentajes de descuento, topes mensuales y condiciones específicas.

Esto implica que el beneficio final dependerá de factores como:

La entidad bancaria donde se cobran los haberes

El uso de tarjeta de débito o crédito

La utilización de billeteras digitales

Beneficios específicos para clientes de Banco Supervielle

Una de las entidades que se sumó al esquema es el Banco Supervielle, que ofrece un reintegro del 20% en compras realizadas con tarjeta de débito.

El beneficio aplica en cadenas como:

Jumbo

Disco

Vea

Chango Más

El reintegro tiene un tope mensual de 25.000 pesos, lo que puede representar un ahorro considerable para quienes realizan compras frecuentes.

Desde la entidad destacaron que la medida también apunta a fomentar el uso de medios de pago electrónicos entre adultos mayores, un segmento que aún presenta cierta resistencia a la digitalización.

Las promociones del Banco Nación

El Banco Nación también participa activamente del programa con una propuesta que incluye un reintegro del 5% en supermercados.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben pagar mediante BNA+ MODO, una billetera digital que permite realizar operaciones desde el celular.

Las compras pueden realizarse en cadenas como:

Carrefour

Chango Más

Coto

Josimar

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

En este caso, el tope mensual asciende a 20.000 pesos, tanto para pagos con débito como con crédito.

Además, la entidad anunció un incentivo adicional: cuentas con rendimiento diario, con tasas cercanas al 32% anual para saldos de hasta 500.000 pesos.

Banco Galicia y los descuentos más altos

Por su parte, el Banco Galicia presentó una de las propuestas más agresivas dentro del esquema.

Entre los beneficios se destacan:

25% de descuento en supermercados , con un tope mensual de 20.000 pesos.

25% de descuento en farmacias y ópticas, con un límite de 12.000 pesos.

A su vez, cada cadena ofrece condiciones particulares. Por ejemplo:

Disco, Jumbo y Vea combinan descuentos generales con beneficios adicionales en perfumería y limpieza .

Coto y La Anónima aplican rebajas generales sin tope en ciertos casos.

Carrefour ofrece descuentos con límites más elevados.

Día y Chango Más presentan topes más bajos pero accesibles.

Desde el banco aclararon que algunas promociones no son acumulables, por lo que recomiendan verificar las condiciones antes de cada compra.

Cuentas remuneradas: otra herramienta contra la inflación

El programa no solo apunta al consumo. También incorpora instrumentos de ahorro, como cuentas con rendimiento diario, que permiten generar intereses sobre el dinero depositado.

En el caso del Banco Galicia, las cuentas FIMA ofrecen una tasa nominal anual superior al 33% sin límite de saldo, lo que representa una alternativa para proteger los ahorros.

El calendario de pagos sigue vigente

Mientras se implementan estos beneficios, los jubilados continúan dependiendo del calendario mensual de pagos organizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El cronograma se estructura según la terminación del DNI:

Haberes mínimos: se cobran en las primeras semanas del mes.

Haberes superiores: se acreditan en fechas posteriores.

Desde el organismo recomiendan consultar periódicamente el calendario oficial, disponible tanto en su sitio web como en la aplicación móvil.

Un alivio parcial en un contexto desafiante

Especialistas en consumo coinciden en que este tipo de programas puede generar un ahorro acumulado relevante a lo largo del mes, especialmente en hogares donde el gasto en alimentos y medicamentos representa una porción significativa del ingreso.

Sin embargo, advierten que el impacto real dependerá del nivel de uso y del acceso a herramientas digitales, un factor clave para aprovechar al máximo los beneficios.

El desafío: llegar a todos los jubilados

Uno de los principales retos será garantizar que la información llegue a toda la población objetivo. En particular, los adultos mayores con menor familiaridad tecnológica podrían tener dificultades para acceder a los descuentos vinculados a billeteras digitales o pagos electrónicos.

En este sentido, el rol de bancos, organismos públicos y comercios será fundamental para difundir y simplificar el acceso al programa.

Una de las iniciativas más amplias de los últimos años

El nuevo esquema de beneficios se presenta como una de las políticas más ambiciosas en materia de descuentos para jubilados, combinando esfuerzos del Estado, el sistema financiero y el sector privado.

En un escenario económico complejo, la iniciativa busca ofrecer un alivio concreto en el día a día de millones de adultos mayores, aunque su efectividad dependerá de la implementación y del alcance real que logre en todo el país.