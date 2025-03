Milei-FMI: la Casa Rosada admite que "el acuerdo todavía no está cerrado" y evita adelantar detalles del proyecto que enviará al Congreso

Adorni tampoco precisó ante la pregunta sobre cómo será la estrategia del Poder Ejecutivo para enviar el proyecto al Congreso: no queda claro si enviará el programa detallado en un anexo, o simplemente solicitará autorización para negociar la firma del nuevo acuerdo con el FMI.

"Se apunta a que el acuerdo esté cerrado para el primer cuatrimestre del año. Cuando haya detalles se los daremos; si no se los damos, es porque efectivamente no está cerrado", respondió el vocero de Javier Milei ante la pregunta de A24.com.

Y agregó: "no tenemos ninguna duda que el nuevo acuerdo con el Fondo no va a tener ningún tipo de inconvenientes en términos legislativos porque nunca en la historia lo tuvo, más ahora que no va a implicar aumento de deuda bruta".

Admitió, sin embargo, que no está definido cómo lo van a mandar: "Los detalles no los tenemos definidos, no es algo que nos preocupe demasiado, nunca un gobierno tuvo inconvenientes cuando acrecentaba la deuda menos nosotros que no estamos aumentando el nivel de deuda bruta".

La Casa Rosada ratificó que el acuerdo con el FMI "no implicará ningún cambio en el tipo de cambio" ni devaluación

Días después del discurso del presidente Milei ante la Asamblea Legislativa, el vocero Manuel Adorni ratificó que el programa que negocia el Gobierno no contempla alteraciones en el tipo de cambio. El propio presidente negó una posible devaluación.

Adorni aclaró que "el posible acuerdo con el fondo va a implicar la recapitalización del Banco Central" e insistió con que "no va a inferir que aumente la deuda" pública con el organismo internacional; dejó entrever que no haría falta una ley del Congreso que apruebe punto por punto del programa.

"Esa es una de las patas que siempre especifica el Presidente que se tiene que dar para levantar el cepo o cambiar el esquema cambiario", dijo Adorni respecto al pedido de nuevos desembolsos de fondos frescos del FMI -según trascendidos podrían rondar los 11.000 millones de dólares, para ser utilizados por el Tesoro para pagar la deuda que mantiene con el Banco Central.

El vocero de Milei se quejó de los reclamos sobre supuesto atraso cambiario de analistas económicos: "Cada tanto reavivan ciertos temas como el atraso cambiario, o el tipo de cambio, pero no va a haber ningún cambio de nada. El crowling peg venía al 2 % hace un año, y ahora al 1%, y a los que dicen que el dólar está atrasado, les decimos que no, pese a su incredulidad".

"El acuerdo con el Fondo no va a implicar per se que se levante el cepo. Cuando se levante el cepo y la libertad cambiaria será total, y no se necesitarán reservas en ese esquema" porque va a haber más libertad y el BCRA no tendrá que intervenir ni siquiera para liquidar importaciones y exportaciones", dijo el Vocero.