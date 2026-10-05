Apareció un contundente video de Wanda Nara y Martín Migueles que muestra la verdad de la relación entre ellos

Y ahí remarcó que Wanda se dio cuenta que ella la estaba filmando a la distancia: "Empiezo a grabarla y me doy cuenta con quién estaba ella y ella se da cuenta que yo la estaba grabando, fue genial. Ella estaba con Martín Migueles", indicó Marcela Baños.

"Quiero que lo sepas Wanda, me hiciste reír mucho. Ella cuando me ve se quería morir, ahí no la grababa más nadie que yo", agregó sonriendo.

Sobre cómo notó a Wanda y Migueles, Baños precisó: "Empiezan a hablar y se los veía fantásticos, súper relajados". Ahí Marcela Tauro lanzó una picante teoría acerca del hermetismo que intenta mantener Wanda sobre su vínculo con Migueles: "Ella nos quiere vender a todos que está peleada", observó.

Lo cierto es que la salida de fin de semana de Wanda Nara y Martín Migueles confirma que siguen juntos y pasando por un buen momento.

Wanda Nara mostró cómo está su relación con Maxi López con una reveladora foto

Wanda Nara sorprendió en sus redes sociales con una foto junto al padre de sus tres hijos varones, Maxi López. En la imagen, ambos aparecen sentados en un living y compartiendo un mate, acompañados por la palabra “reconciliados” y el emoji de un corazón.

La imagen fue después de que durante una de las grabaciones de MasterChef Celebrity, la conductora contó que su expareja le compartía capturas del chat privado de los participantes de la edición anterior cuando algunos de ellos hablaban mal de ella.

La revelación generó un ida y vuelta entre ambos, aunque el exfutbolista le restó dramatismo a la situación con humor. Ahora la imagen del reencuentro entre ambos confirma que todo sigue igual y la calma reina en el vínculo entre los dos.

Maxi López respondió con un mensaje que mantuvo el tono distendido y familiar: “Vamos por nuestros hijos Solange ”, comentó junto a un emoji de brazo flexionado.