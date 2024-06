Milei le toma juramento a Francos, mientras crece el escándalo en el Ministerio de Capital Humano

A las 20 hs en un acto formal en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei le toma juramento al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Javier Milei y Guillermo Francos, nuevo jefe de Gabinete. Foto Presidencia.jpg

Francos quedará a cargo de una nueva estructura con mayor prioridad por la coordinación política del Gabinete, que incluye la estructura completa del ex Ministerio del Interior, pero delegará en otros ministerios cuestiones de la administración central y la descentralización y desregulación del Estado que planea Milei, poner a cargo a su asesor económico estrella, Federico Sturzenegger.

Milei define en estas horas la creación del nuevo ministerio que tendrá como ejes la Modernización, Reforma del Estado y Desregulación Económica, que ocupará el asesor económico, Federico Sturzeneger, para avanzar en la aplicación de las reformas de la Ley Bases y el Pacto Fiscal, que el Gobierno espera tener sancionada por el Congreso la primera semana de julio, pero también de la mayoría de las privatizaciones.

Sturzenegger – Télam

También debe definir la designación del nuevo jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que quedó vacante hace una semana cuando le pidió la renuncia al exjefe de Gabinete, Nicolás Posse y a su delegado en la agencia de espías, Silvestre Sívori, acusado de espiar a la ministra Pettovello y al propio presidente.

Desde el entorno de Milei no descartaron a A24.com la posibilidad de denunciar penalmente a Posse y al exjefe de la AFI si finalmente se comprueba que desde la AFI en esa gestión se cometieron delitos, como el seguimiento a funcionarios del Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó el viernes a este medio, que Milei define en estas horas una reformulación del funcionamiento de la AFI, que dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para incorporarla como estaba antes del gobierno de Alberto Fernández, bajo la órbita directa de la Presidencia de la Nación, es decir, de Javier y de Karina Milei.

Según pudo saber A24.com, Milei piensa en ese cargo designar a Sergio Neiffert, actualmente representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un funcionario que fue tesorero del Consejo Escolar del partido de Malvinas Argentinas, en épocas del exintendente peronista Jesús Cariglino.

En el ámbito empresarial, Neiffert presidió New Consuld SA, una compañía con un amplio espectro de actividades que van desde la representación y mandatos en gestiones de negocios hasta la explotación de derechos económicos. También figura como director suplente de New Francos SA, una empresa dedicada a la construcción y operaciones inmobiliarias.

Adorni defendió a Pettovello y dijo que "nunca estuvo por renunciar"

adorni.jpeg El vocero presidencial, Manuel Adorni encabezó la tercera conferencia de prensa ante los medios desde la asunción del Gobierno de Milei (Foto: captura YouTube Casa Rosada).

El vocero presidencial, Manuel Adorni salió a respaldar oficialmente la continuidad de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en medio de versiones sobre su renuncia por el escándalo de los alimentos y las contrataciones truchas de empleados en esa cartera, dijo que la funcionaria "jamás estuvo por renunciar" y aclaró que "el presidente Javier Milei no dio instrucciones al resto de los ministros que salgan a apoyarla", sino que fue algo "razonable" por "el problema de tamaña envergadura por los nichos de corrupción que enfrenta la ministra".

“El presidente no interviene en los ministerios, el día que tenga que intervenir de manera directa el ministro se irá, el presidente se informa de todo y sabe lo que pasa", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa este lunes en Casa Rosada.

El vocero confirmó que se reunió con Milei el domingo en la residencia de Olivos para evaluar la crisis en la política social del gobierno y las denuncias en las que es investigada la ministra y varios funcionarios de esa cartera por supuesto "mal desempeño en sus funciones".

"El apoyo a la ministra fueron absolutamente genuinos, el presidente no nos ha dado ninguna indicación colectiva, lo que no se termina de entender es que somos un equipo muy unido. Todos los días batallar contra la corrupción y la peor bajeza de un ser humano, que es jugar con la comida de los que menos tienen, es razonable que cuando un ministro tenga un problema de tamaña envergadura, como el caso de Sandra Pettovello en estos casos de corrupción, es razonable que salgamos todos a apoyarla", dijo Adorni.

Y agregó: "Jamás estuvo por renunciar, he hablado con ella estos días, a pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino".

Leila Gianni, secretaria Legal del Ministerio de Capital Humano y mano derecha de Sandra Pettovello, la funcionaria que denunció al exsecretario desplazado por corrupción, Pablo De la Torre..avif

El vocero confirmó que la ministra Pettovello va a designar a "una mujer de su extrema confianza" en reemplazo del exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia echado por presunta corrupción en la contratación de empleados en esa cartera, Pablo De la Torre.

Pero Adorni evitó dar nombres y dijo que "el presidente no interviene" sino que "da libertad a sus ministros para que designen a sus colaboradores".

Según trascendidos, Sandra Pettovello pensaría en Leila Gianni, designada el pasado 23 de enero como subsecretaria de Legales y una pieza clave en las investigaciones que el ministerio puso en marcha contra la anterior administración por presuntas irregularidades.

Pero Adorni evitó opinar sobre las críticas internas en el Gobierno, que apuntan a la designación en reemplazo de De la Torre, a Leila Gianni, mencionada como mano derecha de la ministra, y que tiene como antecedentes políticos, haber sido militante kirchnerista de La Cámpora, exfuncionaria de Alberto Fernández y militante de la candidatura presidencial del exministro de Economía, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, al que justamente pertenece el echado Pablo De la Torre.

"El presidente a todos los funcionarios les da la libertad de designar a funcionarios que creen más aptos. El presidente no va a interferir en la elección de un funcionario porque confía en sus más allegados, en sus ministros y colaboradores más directos. Él no va a interferir, hablé con Sandra Pettovello ella me cuenta que va a ser una mujer de su extremísima confianza".

Gianni es abogada y tiene 39 años, formó parte de la gestión del Frente de Todos y la de Cambiemos en un área que dependía de la Jefatura de Gabinete. Antes de sellar su desembarco en Capital Humano, militó para Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. Ahora es quien lleva adelante las denuncias de los libertarios por supuestas irregularidades en las gestiones pasadas.

Depósito alimentos Villa Martelli.jpg

En la previa de la audiencia del ministerio de Capital Humano en la sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py por el acopio de unas cinco toneladas de alimentos en dos depósitos del gobierno, la secretaria legal de la cartera que conduce Sandra Pettovello, arremetió contra el magistrado Sebastián Casanello que ordenó allanamientos en los depósitos de acopio de alimentos del Gobierno y respaldó el pedido de apelación. “Además de ir a exponer argumentos de una manera verbal, vamos a defender la democracia porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”, dijo.

En diálogo con LN+, Gianni precisó que este martes se presentará ante el tribunal integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. “Llevaremos los argumentos por los que apelamos la cautelar Casanello, que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su inmediata ejecución”, dijo.

“Nada ni nadie nos va a hacer claudicar en continuar denunciando”, remarcó y aseguró que “No había alimentos vencidos en ese depósito, sino sí próximos a vencer”.

El Gobierno de Milei apelola intimación de la Justicia para que distribuya los alimentos retenidos.jpeg

Gianni explicó que quien tiene a su cargo el control del stock inventario de los depósitos es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y dijo que Pettovello recién tomó conocimiento de que había productos próximos a vencer la semana pasada.

“Dejamos atrás un asistencialismo que no solo no resolvió el tema de la pobreza, sino que lo acrecentó”, dijo la funcionaria y acusó que “detrás de los alimentos hay un negociado enorme de las organizaciones sociales y de los militantes del hambre con la participación necesaria de exfuncionarios del gobierno anterior, en especial del Ministerio de Desarrollo Social”.

La secretaria legal de la cartera que conduce Pettovello volvió a denunciar irregularidades en la gestión de Alberto Fernández y de la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al señalar que muchos de esos alimentos fueron adquiridos mediante “licitaciones ilegales espurias que nosotros estamos llevando adelante en la Justicia”, como de yerba y de aceite.

Gianni denunció que esos bolsones de comida “eran comercializados por los militantes del hambre en muchas ferias” y servían de elemento de coacción frente a los sectores más vulnerables. “¿A nosotros nos dicen insensibles, a nosotros nos dicen genocidas?”, cuestionó.