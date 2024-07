Milei tensiona la relación con Macri y se posterga la reunión con diputados de Juntos por el Cambio

Cerca del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentaron relativizar el clima de tensión con el PRO por el reclamo del pago de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires dictaminada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y aclararon que convocarán al nuevo encuentro para la semana que viene.

Guillermo Francos recibió a diputados del bloque de PRO y la UCR en CAsa Rosada para consensuar el nuevo etxto de impuesto a las ganancias y ley bases. Foto Interior..jpg

La pelea por la relación que tendrán los bloques de La Libertad Avanza y del PRO no solo en el Parlamento sino como eventual alianza electoral de cara a las elecciones legislativas del año que viene, son eje de constantes charlas en estas horas por los pasillos de la Casa Rosada y también entre los miembros del PRO y de la mesa política más cercana a Milei.

Un muy cercano colaborador de Milei desmintió a A24.com que el hecho de haberlo dejado afuera de la firma del Acta de Mayo al expresidente Macri, fuera un acto planificado por presidencia y aclaró que el líder del PRO sabía de antemano que no firmaría el acta de mayo porque se lo había informado antes la organizadora del evento en la Casa de Tucumán y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

En la Casa Rosada desmienten el ninguneo denunciado por Macri ante su círculo más cercano, y sostienen que la firma del Acta de Mayo fue firmada solo por Milei y los Gobernadores porque ejercen cargos institucionales. "A Macri se lo invitó y de hecho firmó el libro del Pacto de Mayo, igual que el otro expresidente Adolfo Rodríguez Saá y el resto de los invitados al pacto. El acta es un documento más institucional que solo firmaron Milei y los gobernadores", aclaran en Balcarce 50 para desmarcarse del clima político tenso con el principal aliado de la oposición.

En cuanto a la pelea por la coparticipación de CABA cerca de Milei señalan que "hay voluntad de llegar a un entendimiento con el jefe de Gobierno, Jorge Macri", y apelan a que el PRO, siga apoyando con sus votos las próximas leyes en el Congreso: "No tienen otra alternativa", dicen en Casa Rosada.

Cerca de Milei señalan que es incongruente el reclamo atribuido a Mauricio Macri y hasta deslizan que sería una "extorsión" si el Pro pusiera como condición la devolución de los puntos de coparticipación retenidos desde el anterior gobierno de Alberto Fernández a CABA para apoyar las leyes que pedirá Milei en los próximos 6 meses al Congreso.

Este miércoles un alto funcionario de la Casa Rosada definió la postura de Milei respecto a la Coparticipación de CABA. Dijo que "ya está acordado que no se va a pagar nada de lo que se debía, según fallo de la Corte, porque la Ciudad ya gano mucho y recuperó los fondos cobrando el impuesto a los Ingresos Brutos a los depósitos bancarios para compensar la perdida de los puntos que le sacó el gobierno anterior".

Javier Milei participó del TTedeum y la homilía del arzobispo García Cuerva, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gobierno Jorge Macri, el ministro de Defensa, Luis Petri.jpeg

Otra vertiente más dialoguista sostiene que intentará llegar a un punto común con el jefe de gobierno para habilitar una parte del pago y evitar cruces con el PRO. El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó esta postura interna la semana pasada en la conferencia de prensa.

“Hubo un acuerdo con Macri para que no insistiera con la deuda de la coparticipación porque no hay plata ahora para pagarla. No quiere decir que no tengamos la intención de hacerlo, pero nos sorprendió el pedido de Mauricio”, manifestó a este medio un funcionario.

Y señalan que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el 19 de julio para buscar un acuerdo por la deuda de coparticipación de CABA. Aunque en Balcarce 50 ya anticiparon la jugada de Milei: "No les vamos a pagar lo que dice la Corte", dijo a A24.com un colaborador cercano al presidente.

Cerca de Macri aseguran que no van a colaborar con La Libertad Avanza hasta que se resuelva el pago de la coparticipación y descartan fusionarse con el oficialismo en un interbloque en el corto plazo.

En la Casa Rosada dudan del liderazgo de Mauricio Macri y sostienen: "Ellos tienen que resolver su interna en el PRO" con Patricia Bullrich.