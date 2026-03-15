Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio

El encuentro se producirá en medio de un clima tenso entre el Gobierno y algunos referentes del sector empresarial, luego de los cuestionamientos públicos que el mandatario lanzó contra importantes grupos industriales.

Durante su discurso en Madrid, Milei volvió a apuntar contra el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, al comparar los precios del acero durante gobiernos anteriores con los valores actuales.

El mandatario sostuvo que, mientras administraciones pasadas criticaban a ciertos empresarios, luego terminaban pagando precios muy superiores por insumos clave para la industria.

Javier Milei Argentina Week

En esa línea, también apuntó contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y accionista de Aluar.

Milei cuestionó el precio de los neumáticos en el país y aseguró que en el pasado se vendían a valores mucho más altos que en otros mercados internacionales.

Cruce con el sector industrial

El Presidente además acusó al empresario de haber ejercido presión sobre distintos gobiernos durante años para obtener beneficios para sus compañías, en referencia a políticas de protección industrial.

Las declaraciones se suman a una serie de críticas recientes del mandatario hacia lo que suele denominar “empresarios prebendarios”, en el marco de su defensa de un modelo económico basado en la apertura comercial y la reducción de regulaciones.

El discurso que Milei brindará en Córdoba será seguido con atención por el sector productivo, ya que podría profundizar el debate sobre la relación entre el Gobierno y el empresariado argentino en medio del proceso de reformas económicas impulsado por la Casa Rosada.