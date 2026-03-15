La palabra de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo "viuda negra"

La investigación avanzó rápidamente ya que los nombres de Luciana Martínez y de su acompañante quedaron registrados en el hotel, y además un empleado del lugar reconoció a la ex participante del programa conducido por Santiago del Moro, lo que permitió identificarla en la denuncia.

Luciana Martínez GH (1)

La defensa de Luciana Martínez

Por estas horas, la Justicia busca determinar el grado de participación de ambos en el hecho, mientras avanza la investigación del presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

Y ahora, el que habló fue el abogado de Luciana, el doctor Carlos Telleldin, quien le contó a la periodista Maru Leone qué dijo la ex GH ante la policía: "Ella sigue detenida. Su versión es opuesta a la del turista, dice que fue él quien suministró alcohol y drogas y que fue agredida sexualmente. Pediremos los estudios de rigor que se hace en estos casos".