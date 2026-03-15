La palabra de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo "viuda negra"
La exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez fue acusada de robarle a un turista con la modalidad "viuda negra" y ahora se conocíó qué declaró ante la policía.
15 mar 2026, 15:18
La palabra de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo "viuda negra"
La Policía detuvo este sábado 14 de marzo por la noche a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano 2024 (Telefe), y a su mánager Cristian Wagner, acusados de haber emborrachado a un turista estadounidense para robarle sus pertenencias.
El arresto se produjo en el domicilio de la influencer, ubicado en Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, luego de la denuncia realizada por un hombre identificado como Brandy, según se supo.
De acuerdo al testimonio del denunciante, todo comenzó cuando salió de un reconocido boliche de Palermo junto a Martínez y Wagner. El turista aseguró que durante la noche lo habrían emborrachado y que, al despertarse, notó que le faltaban varias pertenencias, entre ellas su pasaporte, un reloj digital y su ropa interior.
Según consta en la denuncia, el hombre conoció a la exparticipante del reality y a su representante esa misma noche. Luego, cerca de las 6:45 de la mañana, los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista.
La investigación avanzó rápidamente ya que los nombres de Luciana Martínez y de su acompañante quedaron registrados en el hotel, y además un empleado del lugar reconoció a la ex participante del programa conducido por Santiago del Moro, lo que permitió identificarla en la denuncia.
La defensa de Luciana Martínez
Por estas horas, la Justicia busca determinar el grado de participación de ambos en el hecho, mientras avanza la investigación del presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.
Y ahora, el que habló fue el abogado de Luciana, el doctor Carlos Telleldin, quien le contó a la periodista Maru Leone qué dijo la ex GH ante la policía: "Ella sigue detenida. Su versión es opuesta a la del turista, dice que fue él quien suministró alcohol y drogas y que fue agredida sexualmente. Pediremos los estudios de rigor que se hace en estos casos".