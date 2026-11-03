Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox

La reunión también se inscribe en el respaldo público de Milei a los sectores opositores al gobierno de Sánchez. Durante una visita anterior, el mandatario argentino se había encontrado con Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular.

Sin reuniones bilaterales con otros mandatarios

Pese a la presencia de representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, Milei no tiene agendados encuentros adicionales con otros presidentes.

Tampoco participará de las reuniones bilaterales que el rey Felipe VI mantendrá con distintos mandatarios latinoamericanos, según confirmó la Casa Real.

Entre los invitados a esos encuentros figuran José Antonio Kast, de Chile; Nasry Asfura, de Honduras; César Bernardo Arévalo de León, de Guatemala; Laura Fernández Delgado, de Costa Rica; Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia. También está prevista una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Milei tampoco participará de las reuniones bilaterales que el rey Felipe VI mantendrá con distintos mandatarios latinoamericanos. (Foto: archivo)

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar el jueves a las 5, en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Cuándo regresa Javier Milei a la Argentina

Milei y su comitiva emprenderán el regreso el jueves a las 17. El vuelo tendrá una nueva escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria y está previsto que aterrice en la Argentina el viernes a las 7.30.

A su regreso, el mandatario se concentrará en los preparativos finales para la visita del papa León XIV al país.