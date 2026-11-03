Elecciones en EE.UU.: avanza el escrutinio y crece la expectativa por el control del Congreso

Para alcanzar sus objetivos, la oposición necesita obtener una ganancia neta de tres escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado, según el escenario legislativo previo a la elección.

Una eventual pérdida del control de alguna de las cámaras podría complicar la aprobación de proyectos impulsados por Trump y abrir la puerta a nuevas investigaciones parlamentarias sobre su administración. En cambio, conservar las mayorías permitiría a los republicanos mantener una posición favorable para avanzar con sus iniciativas.

Las primeras victorias de los demócratas

Las primeras victorias demócratas de la jornada incluyeron la reelección de JB Pritzker como gobernador de Illinois, quien obtuvo un tercer mandato tras derrotar al republicano Darren Bailey, a quien ya había enfrentado en 2022. El empresario multimillonario es una de las figuras de su partido con proyección presidencial y mantiene un fuerte enfrentamiento con Donald Trump, especialmente por el intento del mandatario de desplegar tropas en Chicago durante la ofensiva migratoria del año pasado.

En Delaware, el senador demócrata Chris Coons logró la reelección y obtuvo un tercer mandato completo tras vencer al republicano Mike Katz, exlegislador estatal que anteriormente había integrado las filas demócratas. Durante la campaña, Coons criticó la política comercial de Trump y cuestionó la legalidad de la guerra contra Irán. Su triunfo se produjo en un estado históricamente favorable a los demócratas, que no elige a un senador republicano desde hace más de 30 años.

Por su parte, Cory Booker también consiguió un tercer mandato en el Senado por Nueva Jersey, al imponerse sobre el republicano Justin Murphy. Exalcalde de Newark y antiguo precandidato presidencial, Booker se consolidó como uno de los principales opositores a Trump dentro de la Cámara alta. Al igual que Delaware, Nueva Jersey mantiene una larga tradición de victorias demócratas en las elecciones senatoriales: la última vez que eligió a un republicano para ese cargo fue en 1972.

Otra victoria importante para los demócratas se registró en Georgia, donde Jon Ossoff logró retener su banca en el Senado frente al republicano Mike Collins, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado representa un avance para el partido en la disputa por el control de la Cámara alta, en un estado que votó por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y se convirtió en uno de los principales focos de atención de la contienda legislativa.

Cerraron las mesas en 11 estados y comenzó el escrutinio

Con el cierre de los primeros centros de votación, comenzó el recuento de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Kentucky e Indiana estuvieron entre los primeros estados en finalizar la jornada electoral, seguidos por Ohio, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Florida, Georgia, New Hampshire, Carolina del Sur, Vermont y Virginia.

Para las 22 (hora argentina), los centros de votación ya habían cerrado en 25 estados. A los territorios que finalizaron sus comicios entre las 21 y las 21.30 se sumaron Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee, donde también concluyó la jornada electoral.

Trump seguirá los resultados desde la Casa Blanca

Donald Trump tiene previsto seguir el desarrollo del escrutinio desde la Casa Blanca, a partir de las 19:00, hora local de Washington. El mandatario llega a esta jornada después de una serie de actos de campaña en territorios donde los republicanos buscan sostener su predominio y los demócratas intentan ampliar su representación.

Trump seguirá la resolución de la votación desde la Casa Blanca (Foto: archivo)

Otro de los focos de atención está puesto en la aceptación de los resultados electorales. Durante la campaña, Trump volvió a cuestionar la integridad de procesos electorales anteriores sin aportar pruebas que respaldaran sus acusaciones. Las autoridades electorales deberán completar el conteo y certificar los resultados conforme a los procedimientos establecidos en cada estado.

Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones en Estados Unidos

Aunque el recuento ya comenzó en algunos estados, el control definitivo del Congreso podría tardar varios días en resolverse, especialmente si las diferencias entre candidatos son ajustadas.

La Cámara de Representantes requiere 218 bancas para alcanzar la mayoría. En el Senado, los demócratas necesitan 51 escaños, mientras que los republicanos podrían conservar el control con 50 gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance.

Las proyecciones electorales y la disputa por el Congreso

La campaña estuvo marcada por una inversión publicitaria superior a los USD 11.000 millones, reflejo de la importancia política de estas elecciones. Además, más de 57 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada, antes de la apertura de las urnas de este martes.

Entre los escenarios difundidos antes del escrutinio, Decision Desk HQ proyectó una Cámara de Representantes integrada por 241 demócratas y 194 republicanos, además de un Senado con 52 legisladores demócratas y 48 republicanos.

Estas cifras corresponden a proyecciones y no a resultados oficiales. El resultado definitivo dependerá del recuento de votos en cada distrito y estado. Entre los territorios que concentran especial atención aparecen Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska, donde las contiendas por el Senado forman parte de la disputa por el equilibrio de poder.

Georgia registra una participación histórica en las elecciones

Uno de los datos destacados de la jornada se produjo en Georgia, donde las autoridades electorales informaron una importante concurrencia a las urnas. Según los registros difundidos, casi 1,1 millones de personas votaron presencialmente durante este martes, que se suman a los más de 2,7 millones de sufragios emitidos durante el período de votación anticipada.

Esa última cifra superó la marca registrada en las elecciones legislativas de 2022. También se contabilizaron aproximadamente 136.000 votos enviados por correo, en un estado con más de 7,5 millones de electores registrados.

Las elecciones de Estados Unidos superaron en varios distritos la concurrencia de los comicios anteriores. (Foto: Reuters).

La demora en las proyecciones de las elecciones legislativas responde a los procedimientos de recuento y validación de cada estado (Foto: REUTERS)

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, destacó que la votación transcurrió sin inconvenientes importantes y que los tiempos promedio de espera en los centros electorales fueron inferiores a cinco minutos.