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ENIGMÁTICO

Una polémica famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una insólita exigencia

La persona involucrada estuvo en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas por una serie de polémicas que protagonizó junto a su pareja.

3 nov 2026, 21:37
Una polémica famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una insólita exigencia

Una polémica famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una insólita exigencia

Una polémica famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una insólita exigencia

Una polémica famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una insólita exigencia

Un verdadero escándalo se desató luego de que trascendiera en LAM (América TV) que una reconocida figura del espectáculo habría exigido que cerraran una oficina pública para realizar el trámite de su DNI. El insólito pedido habría generado indignación entre las personas presentes y abrió una fuerte polémica por el supuesto trato privilegiado que pretendía recibir.

Todo salió a la luz cuando Pepe Ochoa presentó un enigmático que despertó la curiosidad de sus compañeros. Después de revelar varias pistas y mantener el misterio durante algunos minutos, el panelista confirmó que la protagonista del episodio era Candela Arizaga, actual pareja de Facundo Moyano, quien en las últimas semanas quedó en el ojo de la tormenta por distintas polémicas vinculadas a su relación con el exdiputado.

"Llegó, manda a una asistente y dice: 'Viene Candela, quiere cerrar el piso'", recapituló Pepe al reconstruir cómo se habría producido la situación. Acto seguido, reveló el motivo detrás de la particular exigencia: "Quería ir con la seguridad porque tenía miedo que la gente se le acerque".

De acuerdo con la versión que dio a conocer Ochoa, la modelo pretendía realizar el trámite de su documento en un espacio exclusivo, sin compartir las instalaciones con el resto del público. Esta solicitud habría provocado malestar entre quienes estaban presentes, ya que se trataba de una oficina destinada a la atención de todos los ciudadanos.

De esta manera, Candela volvió a quedar envuelta en una polémica, esta vez por un episodio completamente ajeno a su relación sentimental con Facundo Moyano, que generó repercusiones tras ser expuesto en el programa conducido por Ángel de Brito.

Qué dijo Candela Arizaga sobre el casamiento con Facundo Moyano

Candela Arizaga volvió a referirse a su historia de amor con Facundo Moyano y sorprendió al compartir detalles desconocidos de la intimidad de la pareja. La modelo se mostró muy enamorada y confesó que no descarta dar un paso importante en la relación, luego de vivir un romántico momento durante un viaje que realizaron juntos a España.

En diálogo con DDM (América TV), Arizaga recordó una velada muy especial que compartió con el exdiputado y que, según sus propias palabras, tuvo todos los condimentos de una propuesta de matrimonio, aunque sin el tradicional anillo de compromiso.

Hubo un tipo compromiso sin anillo, fue con un rosario. Hubo una cena romántica, me hizo un regalito y yo también, relató la modelo, dejando entrever que aquel encuentro marcó un momento significativo en su vínculo con Moyano.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Consultada sobre la posibilidad de formalizar la relación y pasar por el Registro Civil, Candela no ocultó su entusiasmo ante la idea de convertirse en la esposa del dirigente y lanzó una confesión que sorprendió: Me dieron ganas de casarme.

Además, durante la entrevista, la modelo reveló otro detalle de su vida privada que llamó la atención: en un momento llegó a sospechar que podía estar embarazada, una situación que sumó un nuevo capítulo a las revelaciones sobre su presente sentimental con Moyano.

     

 

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