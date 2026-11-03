Una polémica famosa fue a hacer un trámite y provocó un escándalo por una insólita exigencia

De esta manera, Candela volvió a quedar envuelta en una polémica, esta vez por un episodio completamente ajeno a su relación sentimental con Facundo Moyano, que generó repercusiones tras ser expuesto en el programa conducido por Ángel de Brito.

Qué dijo Candela Arizaga sobre el casamiento con Facundo Moyano

Candela Arizaga volvió a referirse a su historia de amor con Facundo Moyano y sorprendió al compartir detalles desconocidos de la intimidad de la pareja. La modelo se mostró muy enamorada y confesó que no descarta dar un paso importante en la relación, luego de vivir un romántico momento durante un viaje que realizaron juntos a España.

En diálogo con DDM (América TV), Arizaga recordó una velada muy especial que compartió con el exdiputado y que, según sus propias palabras, tuvo todos los condimentos de una propuesta de matrimonio, aunque sin el tradicional anillo de compromiso.

“Hubo un tipo compromiso sin anillo, fue con un rosario. Hubo una cena romántica, me hizo un regalito y yo también”, relató la modelo, dejando entrever que aquel encuentro marcó un momento significativo en su vínculo con Moyano.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Consultada sobre la posibilidad de formalizar la relación y pasar por el Registro Civil, Candela no ocultó su entusiasmo ante la idea de convertirse en la esposa del dirigente y lanzó una confesión que sorprendió: “Me dieron ganas de casarme”.

Además, durante la entrevista, la modelo reveló otro detalle de su vida privada que llamó la atención: en un momento llegó a sospechar que podía estar embarazada, una situación que sumó un nuevo capítulo a las revelaciones sobre su presente sentimental con Moyano.