Milei y Messi juntos en un Congreso en Miami: ¿De qué hablarán?

La cumbre está dirigida por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, periodista y productor que fundó el evento en 2016. Tras una década de ediciones en América Latina, González impulsa ahora la expansión global del foro desde Miami, con el objetivo de convertirlo en “el encuentro de liderazgo más grande del mundo”.

“ABF será la plataforma desde la cual los líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. En un contexto de geopolítica inestable y avances vertiginosos en inteligencia artificial, necesitamos voces que inspiren y tracen el camino”, afirmó su fundador.

Desde su creación, el America Business Forum se consolidó como un espacio de referencia que reúne a jefes de Estado, empresarios, emprendedores y referentes culturales para debatir los desafíos del presente y el futuro. Durante la semana del evento, los participantes podrán asistir a actividades exclusivas, como el Power 100, que convoca a los 100 líderes más influyentes, y el VIP Night Forum, el encuentro de clausura del foro.