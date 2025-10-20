En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
RafaelNadal
Will Smith
VIAJE PRESIDENCIAL

Milei y Messi juntos en un Congreso en Miami: ¿De qué hablarán?

El presidente volvió a confirmar un viaje hacia su país favorito: esta vez se cruzará en Miami con Messi y otros oradores famosos, como la flamante Nobel de la Paz, Corina Machado; el tenista Rafael Nadal y el actor Will Smith.

Milei y Messi juntos en un Congreso en Miami: ¿De qué hablarán?

El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos a comienzos de noviembre para participar como orador en el America Business Forum, una de las cumbres de liderazgo más destacadas del planeta, que se desarrollará en Miami y contará con la presencia de figuras de primer nivel como Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el futbolista argentino Lionel Messi.

Leé también Milei adelantó que el swap con Estados Unidos podría utilizarse para pagar deuda de 2026
milei adelanto que el swap con estados unidos podria utilizarse para pagar deuda de 2026

Según informó la organización del evento, la lista de disertantes incluye también a Eric Schmidt, ex CEO de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor y productor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, titular de la Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

El foro se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, periodista de la cadena Fox News.

“El America Business Forum reunirá a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 líderes y CEOs, y millones de espectadores a través de su transmisión global”, destacó el comunicado oficial.

La cumbre está dirigida por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, periodista y productor que fundó el evento en 2016. Tras una década de ediciones en América Latina, González impulsa ahora la expansión global del foro desde Miami, con el objetivo de convertirlo en “el encuentro de liderazgo más grande del mundo”.

“ABF será la plataforma desde la cual los líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. En un contexto de geopolítica inestable y avances vertiginosos en inteligencia artificial, necesitamos voces que inspiren y tracen el camino”, afirmó su fundador.

Desde su creación, el America Business Forum se consolidó como un espacio de referencia que reúne a jefes de Estado, empresarios, emprendedores y referentes culturales para debatir los desafíos del presente y el futuro. Durante la semana del evento, los participantes podrán asistir a actividades exclusivas, como el Power 100, que convoca a los 100 líderes más influyentes, y el VIP Night Forum, el encuentro de clausura del foro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
RafaelNadal Will Smith Rafael Nadal
Notas relacionadas
Arranca el sprint final de la campaña: qué buscan La Libertad Avanza y el peronismo para intentar ganar la elección
El peronismo le pide a la Justicia Electoral que la DINE no unifique resultados provisorios a nivel nacional
Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente y celebró el fin del "modelo socialista" en Bolivia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar