En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Swap
ANUNCIO DEL BANCO CENTRAL

Milei adelantó que el swap con Estados Unidos podría utilizarse para pagar deuda de 2026

El presidente confirmó que Argentina podrá recurrir al swap por USD 20.000 millones firmado con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de 2026 si el riesgo país impide acceder al crédito.

Milei adelantó que el swap con Estados Unidos podría utilizarse para pagar deuda de 2026

El presidente Javier Milei reiteró que Argentina podrá utilizar la línea swap por USD 20.000 millones firmada con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, en caso de que el país no logre reducir el riesgo país y volver a financiarse en el mercado voluntario de crédito. La firma del acuerdo fue oficializada este lunes por el Banco Central (BCRA).

Leé también Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por 20.000 millones de dólares
El acuerdo con el Tesoro de EE.UU., anunciado por el BCRA. (Foto: Presidencia)

En diálogo con Canal 8 de Tucumán, Milei explicó cómo opera el mecanismo: “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”.

Trump milei

“La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”, afirmó el mandatario.

El mandatario señaló además que el acuerdo tiene como fin “dar seguridad a quienes han invertido en Argentina, bajar el riesgo país y la tasa de interés, y permitir que los argentinos puedan acceder al crédito”. En ese sentido, sostuvo que la línea no solo servirá para afrontar compromisos financieros, sino también para facilitar el crédito a empresas y familias. “No solo las empresas, para financiar capital de trabajo o inversiones, sino también para que los argentinos puedan comprarse una casa”, afirmó.

En esa línea, el mandatario enfatizó: “ese es el fin que tiene: dar seguridad a quienes han invertido en Argentina, bajar el riesgo país y la tasa de interés, y permitir que los argentinos puedan acceder al crédito”.

Según el comunicado oficial del BCRA, el swap con el Tesoro estadounidense tiene como objetivo “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El acuerdo establece los términos y condiciones para realizar operaciones bilaterales de intercambio de monedas entre ambos países y permitirá al Banco Central fortalecer la liquidez de sus reservas internacionales, además de ampliar los instrumentos de política monetaria y cambiaria disponibles.

El anuncio se da en un contexto de presión cambiaria creciente y dudas de los inversores sobre la solvencia del país. El año próximo, el Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses.

En las últimas semanas, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado local mediante compras directas de pesos —ventas de dólares— para contener la volatilidad y la demanda de divisas antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Swap Estados Unidos Deuda Argentina
Notas relacionadas
La técnica secreta para ganar el Quini 6 y volverte millonario
La noticia que confirmó Milei sobre el aguinaldo y el extra de fin de año a jubilados que genera expectactiva
Milei y la confirmación del aumento a jubilados que todos estaban esperando

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar