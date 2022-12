Navidad sin paz: denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición, y un posible "choque de poderes"

El fallo por la coparticipación y su vinculación con la pelea del oficialismo con la Corte en el Congreso

El gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza prepara, la última semana del año 2022, una batería de contraataques a la Corte.

Tal como anticipó en el documento firmado el jueves por el presidente con apoyo de 14 gobernadores del PJ al que adhirieron los intendentes de la FAM, todo el peronismo está pensando en pedir juicio político contra los 4 miembros de la Corte, aunque saben esa movida será casi imposible de cristalizar, porque no tienen los números en el Congreso.

Según admite una alta fuente del Gobierno a A24.com, se trata de un juego de suma cero, donde nadie tiene la garantía de ganar, debido a que ninguno tiene la mayoría en el Congreso para avanzar.

Pero la oposición tampoco tiene el quorum propio, para avanzar en un eventual juicio político y eventual pedido de destitución del presidente, como amenazaron algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, que salieron a respaldar a Rodríguez Larreta en la pelea por la distribución de los fondos de coparticipación.

La parálisis del Congreso y la falta de quorum para la elección de nuevas autoridades en la Cámara de Diputados, es otro signo del riesgo que sufre el funcionamiento de las instituciones del país.

La pelea Gobierno vs. Corte en tres ejes: judicial, político e institucional

Jueces Corte Suprema 1.jpg Corte Suprema: el Senado debate el proyecto que propone ampliar la cantidad de integrantes (Foto: Telam).

Cerca de Alberto Fernández reconocen que la pelea entre Nación y Ciudad por los fondos de coparticipación, será parte de la pelea que se avecina en el inicio del año electoral. El Ejecutivo se apoya en los gobernadores e intendentes del PJ que se adhirieron a la estrategia de la Casa Rosada en reclamo de sus fondos propios, y denuncian perder ingresos en desmedro del fallo favorable a la Ciudad.

Habrá una pelea estrictamente jurídica, que tiene que ver con la recusación del Ejecutivo a los jueces que anunció el primer mandatario y se concretaría en los próximos días. Seguramente sobrellevará a una respuesta de rechazo por parte de la Corte y una contraofensiva de la Corte contra la decisión del Poder Ejecutivo de no acatar el fallo.

Pero tanto los gobernadores del oficialismo como de la oposición, que no adhirieron a la dura respuesta de Fernández a la Corte, están preocupados por no poder mostrar obras y mejoras en sus territorios en plena campaña electoral y reclaman una alternativa: una nueva ley de coparticipación.

Además del plano judicial, la Corte podría avanzar en el plano administrativo, a partir del pedido de Rodríguez Larreta que la justicia embargue las cuentas del Tesoro nacional para hacer efectivo el fallo que ordena la restitución de los fondos descontados a CABA para capear los gastos de la policía local.

La pelea podría escalar también a nivel político, con una contraofensiva del oficialismo y la oposición.

Entraron en el juego otros actores de Juntos por el Cambio, que como Elisa Carrió y Patricia Bullrich, que denunciaron públicamente a Alberto Fernández de "romper el orden constitucional" por no cumplir la orden del máximo tribunal, y anticiparon la intención de iniciarle juicio político para presionar, y eventualmente, intentar destituir al presidente.

Se espera con fuertes expectativas el discurso que pronunciará en medio del clima de incertidumbre la vicepresidenta Cristina Kirchner, este martes a las 19 en Avellaneda.

Será el regreso público de Cristina después del descargo que hizo en redes sociales el día que el juzgado federal oral 2 dio a conocer el fallo que la condenó a 6 años de prisión y prohibición perpetua a ocupar cargos públicos por el delito de malversación de fondos públicos en la causa Vialidad.

Cómo se gestó la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte

Alberto Fernández en cumbre con gobernadores del PJ, analizó la respuesta al fallo de la Corte Suprema a favor de la coparticipación de la Ciudad. Foto presidencia.JPG

El miércoles la Casa Rosada vivió un clima enrarecido luego del fracaso del operativo oficial para lograr la foto del presidente con Lionel Messi y la Selección. No pasaron 24 horas, cuando cayó el fallo que todos esperaban: la Corte en favor de la restitución de los fondos que Alberto Fernández le sacó al gobierno porteño en 2020.

Cada vez más aislado de su antigua mesa chica -48 horas después de celebrar sus tres años de gestión al frente de la Casa Rosada- Alberto Fernández sufrió otra deserción en su equipo. El antropólogo Alejandro Grimson -encargado de escribirle los discursos- renunció a su puesto como asesor presidencial disconforme por haber perdido influencia desde que la portavoz Gabriela Cerruti se quedó con todo el control de la comunicación presidencial y se sumó a la mesa chica de Fernández.

Pero en las últimas horas, surgieron fuertes rumores que no descartan una eventual renuncia de la vocera. Se dio después de duras críticas internas por la organización del acto por los 3 años de gobierno en el que se vio al presidente solo, en el escenario, con varias sillas vacías de los socios del Frente de Todos.

Germán Martínez.jpg Germán Martínez, nuevo jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, en reemplazo del renunciado Máximo Kirchner (Foto: Telam)

En la semana, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez denunció un clima enrarecido que pone en riesgo el funcionamiento del Congreso. Fue luego de que se volviera a caer la sesión especial en que el oficialismo intentaba sancionar la ley de moratoria previsional y la creación de nuevas universidades públicas.

"¿A quién le sirve que el Congreso no funcione y no se sancionen los proyectos del Poder Ejecutivo o la nueva conformación del Consejo de la Magistratura?", preguntó Martínez en declaraciones a periodistas esta semana. La Cámara entró en receso hasta marzo. En estas condiciones, es muy difícil que el Ejecutivo convoque a extraordinarias entre enero y febrero porque no le dan los números.

Horacio Rodríguez Larreta - descargo por la coparticipación - FOTO CABA.jpeg

"Vamos a hacer una presentación frente a la Corte y el bloque analiza otras acciones", les advirtió Larreta en conferencia de prensa un día después. Y apuntó al mandatario por "quebrar el orden constitucional y violar el Estado de derecho".

La pelea judicial, que seguirá por sus carriles propios, pasó así al plano de la pelea política, a partir de la estrategia de la Casa Rosada y de La Cámpora, de involucrar a los gobernadores e intendentes del PJ como polo de sustentación del poder del Ejecutivo encarnado por Alberto y Cristina, que casualmente, volverá a aparecer en un acto público este martes en Avellaneda.

El oficialismo denuncia que el fallo de la Corte avanza sobre funciones que son propias de otro poder, el Ejecutivo, como es administrar el Presupuesto nacional, que a su vez, es definido por el tercer poder, el Legislativo, que ya votó la ley de leyes.

Desde el oficialismo denuncian que la Corte se "partidizó" y actúa en beneficio de la alianza opositora Juntos por el Cambio, poniendo en riesgo los fondos que el gobierno nacional recuperó para el resto de las provincias, en obras e infraestructura, de los excedentes que recibía la Ciudad desde el gobierno de Mauricio Macri. La Casa Rosada denuncia que al ordenar la restitución de los 150.000 millones de pesos pone en riesgo los fondos para obras públicas y promete avanzar en esa postura.

Otra vez, a días de terminar el 2022 y paradógicamente, de empezar el año que se cumple el 40° aniversario del retorno a la Democracia, la política se aleja de las demandas de la gente que prefiere seguir en "modo mundial", recordando una y otra vez los goles de la Selección, y el mensaje que los jugadores dejaron en la extensa e inconclusa caravana de festejos de la tercera Copa Mundial.