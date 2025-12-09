Ni Milei ni Villarruel: la Argentina tiene nuevo presidente y se revive el "efecto Pinedo"
El Presidente de viaje a Noruega para participar de la entrega del Nobel de la Paz y la vice tiene agenda en España. ¿Quién ocupa la Presidencia?
Con Milei y Villarruel de viaje, un senador libertario quedó a cargo del Poder Ejecutivo
El Gobierno activó esta semana el mecanismo constitucional de sucesión debido a la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En este contexto, el senador libertario Bartolomé Abdala asumió de manera provisoria la conducción del Poder Ejecutivo.
" Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica", publicó Abdala en su cuenta de X.
Como establece la línea sucesoria, el presidente provisional del Senado es el tercero en ocupar el mando ante la ausencia simultánea del presidente y la vicepresidenta. Por ello, Abdala quedó automáticamente a cargo del Poder Ejecutivo desde el inicio de la semana.
El legislador libertario ejercerá funciones ejecutivas hasta el jueves 12 de diciembre, fecha en la que se prevé el regreso del Presidente al país. Hasta entonces, será el responsable de sostener la actividad institucional del Gobierno en medio de días decisivos para la agenda parlamentaria del oficialismo.
Bartolomé Abdala inició su mandato como senador el 10 de diciembre de 2023 y, pocos días después, fue elegido presidente provisional del Senado. Su liderazgo fue ratificado en dos ocasiones: en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, lo que le permite hoy asumir esta función de máxima responsabilidad.
Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Javier Milei partió este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para participar, en principio el miércoles, de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la dirigente venezolana que continúa en su país, en paradero reservado debido a la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
Además del mandatario argentino, Machado estará acompañada por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; y por el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien fue recibido por Milei en la Casa Rosada en enero pasado.