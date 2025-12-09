Ni Milei ni Villarruel: la Argentina tiene nuevo presidente y se revive el "efecto Pinedo"

El legislador libertario ejercerá funciones ejecutivas hasta el jueves 12 de diciembre, fecha en la que se prevé el regreso del Presidente al país. Hasta entonces, será el responsable de sostener la actividad institucional del Gobierno en medio de días decisivos para la agenda parlamentaria del oficialismo.

Bartolomé Abdala inició su mandato como senador el 10 de diciembre de 2023 y, pocos días después, fue elegido presidente provisional del Senado. Su liderazgo fue ratificado en dos ocasiones: en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, lo que le permite hoy asumir esta función de máxima responsabilidad.

abdala

Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Javier Milei partió este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para participar, en principio el miércoles, de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la dirigente venezolana que continúa en su país, en paradero reservado debido a la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

Además del mandatario argentino, Machado estará acompañada por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; y por el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien fue recibido por Milei en la Casa Rosada en enero pasado.