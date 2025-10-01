En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Dólar
Javier Milei
Cruces

Nuevo tuit de CFK contra Milei: "Después del domingo 26..."

La expresidenta publicó un mensaje en redes con duras críticas a la gestión económica del Gobierno y acusaciones directas a Milei y Espert.

Nuevo tuit de CFK contra Milei: Después del domingo 26...

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en la red social X dirigido al presidente Javier Milei, en el que lo acusó de preparar una devaluación luego del balotaje presidencial en Brasil. “Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”, escribió.

Leé también Alerta en los mercados: sube el dólar, caen las acciones y el riesgo país supera los 1.200 puntos
Dólar oficial y dólar blue: hay expectativa en la city tras el fin de la venta de la divisa en billeteras virtuales

El mensaje hace referencia a la suba del dólar en los últimos días: “Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…”, señaló la exmandataria, quien además cuestionó la intervención oficial. “¿Mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…”, ironizó.

Bajo la consigna “NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, Fernández de Kirchner repasó varios indicadores de la situación económica actual y apuntó contra las promesas incumplidas del Gobierno. “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ‘libertario’… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ‘competencia de monedas’ fracasó”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto de la recesión: “Hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”

Un mensaje con múltiples frentes: mercado, gestión y escándalos

Además de las críticas económicas, el mensaje incluye una referencia directa al diputado nacional José Luis Espert, uno de los primeros aliados de Milei. “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”, lanzó.

En el cierre del texto, Fernández de Kirchner apuntó a lo que denominó un “principio de revelación”: “No eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares.”

“Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Javier Milei
Notas relacionadas
Mercados: el dólar terminó en alza en septiembre y el riesgo país arriba de los 1.200 puntos
Mercado financiero: sube el dólar y el riesgo país; caen los bonos
El Banco Central reinstaura una medida del cepo: quien compre dólar oficial no podrá adquirir el MEP

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar