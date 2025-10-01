Nuevo tuit de CFK contra Milei: "Después del domingo 26..."

Un mensaje con múltiples frentes: mercado, gestión y escándalos

Además de las críticas económicas, el mensaje incluye una referencia directa al diputado nacional José Luis Espert, uno de los primeros aliados de Milei. “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”, lanzó.

En el cierre del texto, Fernández de Kirchner apuntó a lo que denominó un “principio de revelación”: “No eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares.”

“Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”, concluyó.