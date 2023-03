Omar Perotti celebró el envío de fuerzas federales a Rosario: "Van a mejorar el cuidado de la gente"

Durante su participación en la muestra Expoagro 2023, que se realiza en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el gobernador remarcó que hablaron "mucho con el Presidente" e interpretó que "se abría una alternativa" cuando el mandatario dijo la semana pasada que "algo más habrá que hacer" para afrontar el narcotráfico en esa ciudad santafesina.

"Mañana estaremos recibiendo al ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) y sin dudas, son varios puntos en los que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio", subrayó el gobernador.

Cerca del mediodía, el Presidente anunció el "refuerzo" de las fuerzas federales con el envío de 1.400 efectivos, la participación de la Compañía Ingenieros del Ejército para la "urbanización" de barrios populares y la "firma de un convenio" entre Santa Fe y la Unidad de Información Financiera (UIF) para instalar una delegación en Rosario, entre otras medidas.

alberto-fernandez-anuncio-una-bateria-medidas-del-estado-nacional-contra-los-narcos-santa-fe-todo-presidencia-olivosjpg.webp

"Mañana mismo vamos a poner en marcha una delegación de la UIF en Rosario, para que precisamente, sea allí donde se ponga especial hincapié en la pata financiera, en el esquema de financiamiento de estas organizaciones", sostuvo Perotti.

El gobernador se refirió a un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para establecer "una nueva estructura de Justicia Federal en Santa Fe", un pedido que acompañan "todos los signos políticos" de la provincia.

"Creemos que ese es otro empuje para poder tener más herramientas y dejar de lado una estructura pequeña, raquítica diría yo, de la justicia federal en Rosario particularmente, para enfrentar un delito federal como él es narcotráfico, como es el lavado de dinero", resaltó.

Omar Perotti apuntó contra Alberto y Aníbal Fernández

Más temprano, ser consultado por cómo deben actuar con el narcotráfico que azota a Rosario, Perotti reveló: “No se enfrenta solo con más policías o efectivos. Una transición requiere un acompañamiento fuerte de efectivos, no solo en número, sino en logística, dinámica y tecnología. Frente a estos delitos federales no dejamos sola a una ciudad, a una provincia”, dijo el gobernador en lo que fue una nueva indirecta hacía Alberto y Aníbal Fernández.

Además, el gobernador concluyó que tiene el "deseo que eso pueda revertirse y ojalá tras las declaraciones del Presidente en cuanto a que 'algo más habrá que hacer' tengamos una respuesta diferente, ayudar a Rosario de una manera mucho más efectiva”.