Paro de la CGT: los detalles del operativo antipiquete y el clima de tensión que se vive en la Casa Rosada

"El protocolo antipiquete se va a aplicar igual que siempre, juez Gallardo no se meta", sostuvo Bullrich en declaraciones tras conocerse el fallo de la cámara.

"La seguridad no se discute. La Cámara le puso límites al Juez Gallardo y le bajó el fallo por incompetente. Las Fuerzas Federales las maneja el Gobierno Nacional, no un juez con inclinaciones políticas. La seguridad de los argentinos y de nuestras instituciones nacionales no se tocan. Seguimos firmes", dijo la ministra de Seguridad en un mensaje en la red X.

Clima de tensión en la Casa Rosada previo al paro general de la CGT y los detalles del operativo antipiquete

La Plaza de Mayo y el perímetro que rodea a la Casa Rosada entre Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Alem, amaneció este miércoles vallado igual que los alrededores del Congreso nacional, como parte de lo que el Gobierno nacional coordina con fuerzas de seguridad federales, como Gendarmería, Prefectura Naval y la PSA, junto con el ministerio de Seguridad y la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Cerca de Bullrich dijeron a A24.com que no acostumbran a adelantar detalles del operativo, pero según pudo saber este portal, además del vallado perimetral sobre el Congreso y la Plaza de Mayo, se dispuso que las Fuerzas Federales se ocuparan de la seguridad del Edificio apostados de un lado del vallado.

En un operativo similar al aplicado en la última marcha de jubilados, en los que la policía federal y sus pares nacionales se ubicaron detrás de los vallados, sin contacto directo con los manifestantes, se estableció que la Policía de la Ciudad se ocupará de la seguridad en las calles.

Desde el mediodía se realizarán cortes de tránsito en todo la zona del Congreso conforme vaya avanzando la movilización y por prevención, se retiraron 160 contenedores de residuos de los alrededores del Congreso de la Nación y de la Av. de Mayo.

En la última marcha de jubilados a la que convocaron además distintas organizaciones políticas de la oposición y estudiantiles, el Gobierno destinó unos 2000 efectivos de las distintas fuerzas federales de seguridad.