Paro de trenes: el Gobierno usa técnicas de judo para exponer a los gremios y dejarlos en la lona

El Gobierno no hace nada por evitar las medidas de fuerza. No los convoca, no les contesta, no negocia. Tampoco dicta la conciliación obligatoria, una instancia que tiene el ministerio de Trabajo (ahora secretaría) para obligar a dejar sin efecto medidas de fuerza.

"Dictás la conciliación, no llegan a un acuerdo, te la extienden a marzo y te lo arman en marzo o abril o en Semana Santa... y en ese momento, cuando más lo necesitas, no podés dictar la conciliación porque ya lo hiciste antes", dice un funcionario al tanto de la estrategia oficial. Sería gastarse la bala de plata.

Este jueves es el turno de sanidad. Otro paro que complica mucho a la gente y poco a los empresarios que tienen que dar el aumento.

El lunes llega la educación. Los pibes no van a tener clases, los padres no van a poder laburar y se va a seguir deteriorando la calidad educativa, especialmente de los que van a escuela pública. Probablemente, en las privadas la adhesión va a ser menor. Esta vez los docentes no son responsables: Nación está diciendo que les va a recortar un 10% del sueldo (por el Fondo de Incentivo Docente), además de lo que pierdan por inflación. Es difícil pedirles que se queden de brazos cruzados.

Pero la historia puede más y la culpa va a ser de los docentes, los que no pararon durante la gestión de Alberto, los que no dijeron nada durante los años del kirchnerismo. Los gremios docentes enrolados en la CGT lo entendieron y decidieron levantar el paro provisoriamente. Por lo menos para dar la imagen de que aceptan que las clases empiecen. Hay que ver que hace Ctera, que este jueves tiene su plenario nacional.

En el resto de la CGT hay muchos que están muy ansiosos por hacer una y mil huelgas. Los más racionales, entienden que el apoyo va a ser cada vez menor y que eso los va a debilitar todavía más. En un contexto de crisis, ¿cuántos trabajadores están dispuestos a encarar medidas de fuerza a riesgo de poner en peligro su empleo?

El Gobierno lo sabe y lo va a aprovechar a su favor. Porque por ahora no le entran las balas. Quizás los acompañan las fuerzas del cielo.