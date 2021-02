PASO: entre la falta de quorum y la pandemia, siguen las dudas del oficialismo para suspender las primarias

Elecciones en Argentina (Foto: AFP).

Aunque el presidente Alberto Fernández avaló su tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso, el proyecto de ley presentado por los gobernadores del PJ para suspender por única vez la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el segundo domingo de agosto, le cuesta conseguir quorum tanto en el oficialismo (kirchnerismo) como en la oposición.

Por eso, por ahora se sigue avanzando el cronograma electoral como si hubiese elecciones, ya que se trata de un proceso legal en el que se deben definir licitaciones para la compra de materiales para hacer la elección.

Con ese clima coincidió en declaraciones formuladas este lunes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en el programa de Paulo Vilouta en Radio La Red AM910 que dejó la decisión, en el Congreso:

"Esas cuestiones tienen que ver con consenso político, hay un proyecto en la Cámara que busca ser tratado sobre este tema, pero seguimos trabajando como si se dieran las Paso", admitió Cafiero.

Fuentes del oficialismo consultadas por A24.com relataron el clima de falta de quorum en el oficialismo: "Ni la Casa Rosada, ni Cristina en el Senado ni Máximo Kirchner en Diputados están haciendo nada para avanzar", admitieron.

LEÉ TAMBIÉN: Alberto avala suspender las PASO y desmienten roces con la Cámpora

De esta manera, aunque el proyecto de ley presentado por el diputado Yedlin, tiene el aval de 70 legisladores, desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde el ultrakirchnerismo salieron a desmarcarse y dejaron la tarea de buscar votos a "los gobernadores" del PJ que reclaman la suspensión de las PASO.

LEÉ TAMBIÉN: Ingresó al Congreso el proyecto oficialista para suspender las PASO del año próximo

Desde la Casa Rosada y desde el kirchnerismo, no obstante admiten como una posibilidad más firme que un desmadre de la pandemia de coronavirus, obligue a tener que cerrar todo, incluso, la suspensión de las elecciones. Pero eso es hacer futurología, admiten.

"El problema de falta de consenso no es sólo porque no hay diálogo con la oposición. Este debate viene desde abril del año pasado y la oposición ya estaba con ese tema pero no avanzó. Ellos tampoco estaban convencidos y de nuestro lado no había voluntad de promover la derogación de una ley que habíamos promovido nosotros con Néstor y Cristina (Kirchner). Si eso no avanzó, es porque no hay voluntad" dijo a A24.com una alta fuente del PJ, para resumir el clima político imperante en el oficialismo.