Patricia Bullrich confirmó que están evaluando bajar la edad de imputabilidad a 12, 13 o 14 años

“En los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”, sostuvo la ministra, que también se mostró a favor de incrementar las penas máximas. "Tenemos acuerdos supranacionales donde la pena mayor es de 25 años, hay convenios internacionales que nos ponen un tope. Queremos que los delitos de sangre tengan la máxima pena. Pero que en los delitos menores, de hurto, que el menor recapacite", indicó.

En otro tramo de sus declaraciones, Bullrich hizo mención a las deportaciones de delincuentes extranjeros que se realizan en el país mientras el Gobierno trabaja en una ley de migraciones para agilizarlas.

“Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen", dijo. Y completó: "Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”.

Patricia Bullrich volvió a apoyar al expolicía Luis Chocobar (Foto: archivo).

Patricia Bullrich celebró el fallo que anuló el juicio al ex policía Luis Chocobar. “ Sentí (que se hizo) Justicia”, manifestó.

“Para nosotros es un caso testigo muy importante. Chocobar hoy es el ejemplo del buen policía, que hace lo que tiene que hacer. Él podría haberse hecho el distraído porque no estaba de servicio, pero protegió a un turista que se llevó 9 puñaladas. ‘Me salvaron Chocobar y el (Hospital) Argerich’, es la frase que pronunció este turista, que no entendía cómo podían condenar a una persona que actuó como actuó”, recordó la funcionaria.

En cuanto al futuro del ex policía, agregó: “Chocobar no quiere volver a la policía porque no lo trataron demasiado bien, sobre todo en Avellaneda, donde se desempeñaba en la policía local. Veremos cómo sigue su vida. Hoy la doctrina Chocobar es la del buen policía”.