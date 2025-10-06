El gesto de L-Gante con un niño en un show que conmovió a todos

Elian Valenzuela, conocido como L-Gante, tuvo un muy lindo gesto con un pequeño fanático que conmovió a todos tras participar de la Fiesta de la Primera y año fundacional de la localidad de Roque Pérez.
El cantante L-Gante fue protagonista de una linda acción con un pequeño fanático tras un show en la localidad de Roque Pérez.
Roque Pérez celebró su 141° aniversario con un gran evento que reunió a varios artistas y L-Gante fue el encargo de cerrar el espectáculo que incluyó música en vivo, distintas propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y desfiles de instituciones.
Lo cierto que durante su presentación en el escenario, el cantante de cumbia 420 arrojó al público su remera y zapatillas. Y no todo quedó ahí ya que al finalizar el show el joven artista recibió a un pequeño fanático y le regaló una de sus lujosas cadenas.
Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame comentó el gran gesto que tuvo L-Gante con su seguidor y la foto del momento en que le entregaba su cadena y se daban un abrazo.
“Acá me mandaron que Elian en Roque Pérez le regaló una cadena a un chico, tiró en la tribuna remera, zapas y se fue a pata. Un genio”, indicó la panelista sobre la valorable acción del artista con su fan.
En las imágenes se observa al cantante de General Rodríguez colocándole en el cuello la cadena al chico y terminan abrazados en un momento muy emotivo.
L-Gante volvió a quedar envuelto en problemas judiciales luego de llegar a un acuerdo económico con Tamara Báez por su hija Jamaica. Esta vez el conflicto se instaló en Uruguay, donde el artista musical fue denunciado por presunta estafa relacionada con uno de sus shows.
Guido Záffora contó al aire en DDM (América TV) qué pasó con el cantante en el país vecino y que el problema habría nacido por incumplimiento de compromisos previamente acordados para una de sus presentaciones, lo que derivó en el reclamo de los organizadores.
"Es por tres shows cancelados y un dinero del que se había pagado un 50% y ahora no lo reconocen. Eran el 26 de septiembre en Tacuarembó y el 27 en Artigas y Villa Unión. Los llevaba el mismo promotor que vendió a Elián en Uruguay", indicó el periodista.
Y agregó al respecto: "Veinticuatro horas antes de que viaje, le dicen que se va a tener que reprogramar, que Elian tenía que viajar porque no podía salir del país. Lo que dicen los abogados es que Juan Pablo Merlo firmó y Alejandro Cipolla no. El Dr. Martín Sosa, uno de los abogados de los que contrataron a L-Gante, habló con Cipolla y él le dijo que no iba a firmar, que pague antes. Acá viene el escándalo: fue denunciado penalmente".
Luego se puso al aire el audio de Martín Sosa, abogado de una de las personas que contrató a L-Gante, que detalla la situación y advirtió que se realizará una denuncia penal contra el artista.
"En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal por estafa y apropiación indebida en Uruguay y Argentina. No es la primera vez que lo hacen, es una gimnasia que se viene repitiendo. Lo hicieron el 24 de agosto con dos boliches más, uno en Salto y otro en Canelones. La misma estrategia: manipular la situación y, a último minuto, decir que, en este caso, Elián no podía viajar y que había que reprogramar", manifestó el letrado.
"Entendemos que no es solo un tema civil, sino también penal, porque hay un estratagema detrás con el fin de generar dinero. Fijate que, entre los tres boliches, se llevaron casi 20 mil dólares. Esta maniobra genera beneficios económicos, no sé a quién ni a cuántos. De eso se tendrá que encargar la Justicia", concluyó firme.